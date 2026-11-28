Gaziantep FK-Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Ligde üst sıralarda yer alan Amedspor, Gaziantep FK deplasmanında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Geçen hafta sahasında mağlubiyet yaşayan Diyarbakır temsilcisi yeniden galibiyet almak isterken Gaziantep FK ise alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele edecek.

GAZİANTEP FK-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları kapsamında Gaziantep FK ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amedspor, topladığı 23 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini yaşadı. Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

Karşılaşma, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Gaziantep FK-Amedspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

GAZİANTEP FK-AMEDSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Amedspor'un mücadelesi, ligin yayıncı kuruluşu tarafından ekranlara taşınacak. Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, sahasında galibiyet hasretine son vermeyi hedeflerken Amedspor ise son iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak. Futbolseverler, Gaziantep FK-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden canlı izleyebilecek.

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