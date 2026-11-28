Real Madrid-Alaves maçı, İspanya La Liga'nın 14. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Jose Mourinho yönetiminde çıktığı son 10 resmi karşılaşmayı kazanan Real Madrid, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor.

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İspanya La Liga'da Real Madrid, Deportivo Alaves'i sahasında konuk edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren Madrid temsilcisi, taraftarı önünde üç puan ararken Alaves ise deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde takımların muhtemel 11'leri de şekillenmeye başladı.

REAL MADRİD-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Real Madrid, 14. haftada Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Alaves maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek. Real Madrid-Alaves maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11de mi?

REAL MADRİD-ALAVES MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında oynanacak Real Madrid-Deportivo Alaves karşılaşması yayın bilgileri belli oldu. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında elde ettiği galibiyetin ardından La Liga'da da başarılı sonuçlarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Futbolseverler, Real Madrid-Alaves maçını S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı izleyebilecek. Karşılaşmayı televizyon dışında bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden takip etmek isteyenler, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulamasını kullanabilecek.

Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11de mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in Deportivo Alaves karşılaşması öncesindeki kadro durumu belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç kadrosuna dahil ettiği isimler arasında milli futbolcu Arda Güler de bulunuyor. Sakatlığını atlatan Ferland Mendy de karşılaşma öncesinde kadroya dönen futbolcular arasında yer aldı.

Arda Güler'in Deportivo Alaves karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde yayımlanan muhtemel kadrolarda milli futbolcuya orta saha oyuncuları arasında yer verildi. Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, Real Madrid'in resmi maç kadrosunun açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

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