Fenerbahçe Liverpool canlı yayın bilgileri belli oldu. İngiliz temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak sarı lacivertliler, Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında 2 puan toplayan sarı lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın eski takımına karşı görev yapacağı mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin eksik oyuncuları, maçın hakemi ve yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği maçta Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada 2 puan topladı. Son Avrupa maçında Slavia Prag karşısında 2 farklı üstünlük yakalamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, Süper Lig'de de üst üste iki mağlubiyet yaşadı. Liverpool karşısında yeniden galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool karşılaşması, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi canlı yayın sayfasını kullanabilecek. Karşılaşma aynı zamanda tabii dijital yayın platformunda da yer alacak. TRT tarafından açıklanan programa göre maçın radyo yayını ise TRT Radyo 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece futbolseverler karşılaşmayı televizyon, dijital platform ve radyo aracılığıyla takip edebilecek.

Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Fenerbahçe, Liverpool karşısında sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak. Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un durumu ise maç saatinde netleşecek. Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe, Liverpool karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 310. maçına çıkacak.

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