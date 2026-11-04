Fenerbahçe'de Volkan Demirel planı ortaya çıktı: Görev değişimi kapıda!
İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel'e de kulüpte görev vermek istediği iddia edildi.
Derbi yenilgisinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kulübün efsanelerinden Emre Belözoğlu'nu teknik direktör olarak göreve getirdi.
BELÖZOĞLU'NUN EKİBİ BELLİ OLDU
Sarı lacivertlilerde Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenör olarak kulüpteki görevine devam etmesi beklenirken Belözoğlu'nun 11 kişilik teknik heyeti netleşti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Belözoğlu'nun ekibinde İlker Püren, Caner Erol, Ekrem Özerk Tufan, Özden Öngün, Hakan Özmert, Bumin Kağan Yıldız, Furkan Berk Yüksel, Kazım Çetin, Serdar Keşçi, Eray Birniçan ve Toprak Kırtoğlu yer alacak.
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ KAPIDA
Fenerbahçe'de teknik heyete ilişkin gelişmelerin yanı sıra futbol yapılanmasında da değişikliğe gidilebileceği ileri sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'i yeniden sarı lacivertli camiaya kazandırmak istediği belirtildi.
ÇETİN'İN YERİNE DEMİREL İDDİASI
Sabah'ta yer alan haberde, futbol direktörlüğü görevini sürdüren Oğuz Çetin ile yolların ayırabileceği ve bu göreve Volkan Demirel'i getirebileceği öne sürüldü.
2002-2019 yılları arasında aralıksız Fenerbahçe'nin kalesini koruyarak kulübün efsaneleri arasına giren Volkan Demirel, 2019-2020 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar sarı lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev almıştı. 45 yaşındaki futbol adamı, daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak çalışmıştı.