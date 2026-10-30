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Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli kulübü Fenerbahçe ve Liverpool, lig aşamasının 4. haftasında İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Şimdi ise gözler ''Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularının cevaplarında.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

İlk üç haftada istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, İngiliz devi karşısında sahasında kazanarak Avrupa'daki yarışta yeniden iddialı bir çıkış yapmayı amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç karşılaşmayı da kazanan Liverpool ise deplasmanda serisini sürdürmenin hesaplarında. Peki, Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Liverpool maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Başlık ResmiFenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının adresi İstanbul olacak. Dev mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

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