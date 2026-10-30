Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11'ler merakla araştırılırken ''Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusu gündeme getirildi.

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Ev sahibi Konyaspor, Galatasaray karşılaşmasına geçen hafta elde ettiği Gençlerbirliği galibiyetinin verdiği moralle çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek kötü gidişatını sona erdirdi. Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanına derbi galibiyetinin ardından çıkacak. Sarı-kırmızılılar, dokuz haftada elde ettiği yedi galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 22 puana ulaştı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11'ler belli oldu mu? Konyaspor-Galatasaray maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu planını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı Fenerbahçe derbisinin ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor maçında cezalı.

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Yoğun maç takvimi nedeniyle kas ağrısı yaşadığı belirtilen milli oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın teknik heyet tarafından riske edilmeme ihtimali bulunuyor. Barış Alper'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, teknik ekibin son değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Galatasaray'da ayrıca üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Üç isim bu akşam kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında cezalı olacak.



Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Dompe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Sane, Batrakov, Leao, Osimhen.

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı 30 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Konyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak abonelik üzerinden canlı izlenecek.

Konyaspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor-Galatasaray maçının hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yaparken Ömer Tolga Güldibi dördüncü hakem olacak.

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