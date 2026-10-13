Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati sarı-lacivertlilerin Aston Villa deplasmanı öncesinde gündemde. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasının tarihi, başlama saati, oynanacağı stat ve Fenerbahçe’nin maç kadrosu araştırılıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçına İngiltere’de çıkacak. İlk haftada Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez Aston Villa karşısında puan arayacak. Mücadele öncesinde kamp kadrosu açıklanırken Mert Müldür’ün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği netleşti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta maçı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya konuk olacak. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi, Fenerbahçe’nin bu sezon turnuvadaki ilk deplasman maçı olacak.

Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında İstanbul’da Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa ise ilk hafta Club Brugge deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler İngiltere’deki karşılaşmayla birlikte Avrupa kupaları tarihindeki 308. maçına, Şampiyonlar Ligi’ndeki ise 42. müsabakasına çıkacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa ile karşılaşacak

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İngiltere’nin Birmingham kentindeki Villa Park ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek; yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa ile karşılaşacak

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin Aston Villa deplasmanındaki tek kesin eksiği Mert Müldür olacak. Sakatlığı bulunan milli futbolcu maç kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric

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