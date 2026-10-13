Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)
Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı yayın bilgileri netleşti. EuroLeague 5. haft a da iki takım İstanbul'da karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayıncı kanal, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de sezonun beşinci haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı İstanbul’da ağırlıyor. İlk dört maçında üç galibiyet alan sarı-lacivertliler, Panathinaikos deplasmanındaki yenilginin ardından yeniden kazanmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri de karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla netleşti.
FENERBAHÇE TARFİN-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı 13 Ekim Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak EuroLeague 5. hafta karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Tarfin, sezona üç galibiyetle başladıktan sonra son olarak Panathinaikos AKTOR deplasmanında 92-74 mağlup olmuştu. Zalgiris ise ilk dört haftada iki galibiyet ve iki yenilgi aldı.
FENERBAHÇE TARFİN-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas karşılaşması televizyon üzerinden S Sport’tan izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.