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Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)

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Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı yayın bilgileri netleşti. EuroLeague 5. haft a da iki takım İstanbul'da karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayıncı kanal, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor.

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de sezonun beşinci haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı İstanbul’da ağırlıyor. İlk dört maçında üç galibiyet alan sarı-lacivertliler, Panathinaikos deplasmanındaki yenilginin ardından yeniden kazanmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri de karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla netleşti.

FENERBAHÇE TARFİN-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı 13 Ekim Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak EuroLeague 5. hafta karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Tarfin, sezona üç galibiyetle başladıktan sonra son olarak Panathinaikos AKTOR deplasmanında 92-74 mağlup olmuştu. Zalgiris ise ilk dört haftada iki galibiyet ve iki yenilgi aldı.

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (EuroLeague 5. hafta)

FENERBAHÇE TARFİN-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris Kaunas karşılaşması televizyon üzerinden S Sport’tan izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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