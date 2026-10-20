Fenerbahçe Slavia Prag maçı golleri ve maç sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler, ilk dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Ancak ikinci yarının son anlarında yaşanan gelişmeler mücadelenin sonucunu değiştirdi. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçında golleri kim attı, karşılaşma kaç kaç bitti? İşte 20 Ekim Fenerbahçe Slavia Prag maç sonucu...

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EFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç sonucu ve golleri atan futbolcular merak ediliyor.

FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe Slavia Prag maçının ilk yarısında sarı lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood kaydederken Çekya temsilcisinin golünü Lukas Provod attı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 4. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe, bu golden kısa süre sonra ikinci kez gol sevinci yaşadı. 11. dakikada topla buluşan Mason Greenwood, yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Slavia Prag, 15. dakikada Lukas Provod'un golüyle farkı bire indirdi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı golleri kim attı? Fenerbahçe-Slavia Prag maç skoru

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, 63. dakikada Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku ile Dorgeles Nene'yi oyuna aldı. 64. dakikada Nene'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag beraberliği yakaladı. Pavel Kacor, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye taşıdı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı golleri kim attı, kim kazandı? Fenerbahçe-Slavia Prag maç sonucu

FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇINI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 2-2 beraberlikle sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı golleri kim attı, kim kazandı? Fenerbahçe-Slavia Prag maç sonucu

Slavia Prag, Lukas Provod'un golüyle farkı bire indirirken ilk yarı sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda skor avantajını korumaya çalışan Fenerbahçe, son dakikada Pavel Kacor'un golüne engel olamadı. Böylece maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertliler bir puanla sahadan ayrıldı.

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