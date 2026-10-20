Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe Slavia Prag maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'daki ilk galibiyetini almak isteyen sarı lacivertliler, Çekya temsilcisini Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin karşılaşmasında yayın saati, şifresiz izleme seçenekleri ve ilk 11'ler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? İşte Şampiyonlar Ligi maçının canlı yayın ayrıntıları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Fenerbahçe Slavia Prag karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa'daki ilk iki maçında Roma ile berabere kalan ve Aston Villa'ya mağlup olan Fenerbahçe, kendi sahasında üç puan almayı hedefliyor. Süper Lig'de Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa mücadelesine odaklanan sarı lacivertli ekipte iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde çıkacağı mücadele, TRT 1'in yanı sıra dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşmanın radyo anlatımı ise TRT Radyo 1'de gerçekleştirilecek. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanını televizyon, internet ve radyo yayınları aracılığıyla takip edebilecek.

Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado yaparken dördüncü hakem olarak Adrian Cordero görev alacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Roma karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlamış, ikinci maçında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olmuştu. Slavia Prag ise ilk haftada Lens'e 3-2, ikinci haftada Sabah'a 2-0 yenilerek puan alamadı. Her iki takım da üçüncü hafta mücadelesine turnuvadaki ilk galibiyetini elde etme hedefiyle çıkacak.

Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Slavia Prag karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanırken internet üzerinden izlemek isteyenler de kanalın dijital yayın seçeneklerini kullanabilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması ayrıca tabii platformunun canlı yayın seçenekleri arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı mücadelede sarı lacivertli takımın kadrosundaki eksikler de dikkat çekiyor. Milli futbolcu Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio da maç kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşması, 20 Ekim Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede sarı lacivertliler, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanırken tabii ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk iki haftayı bir puanla tamamlayan Fenerbahçe, taraftarı önündeki mücadelede üç puanı hedefliyor. Çekya ekibi ise ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerin ardından puan arayacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Vedat

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provoc, Sturm

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