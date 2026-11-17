Fenerbahçe Tarfin-LDLC Asvel maçı, EuroLeague'in 12. haftasında basketbolseverlerin takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sarı lacivertli ekip, Fransa temsilcisini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanırken mücadelenin canlı yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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EuroLeague'de 12. hafta karşılaşmaları oynanırken Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta 7 galibiyet elde eden temsilcimiz, Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın puan tablosundaki durumu ve maçın yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE TARFİN-LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe Tarfin-LDLC Asvel karşılaşması, sarı lacivertli ekibin iç sahadaki önemli mücadelelerinden biri olacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Fenerbahçe, Fransa temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Fenerbahçe Tarfin-LDLC Asvel maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus dijital platformundan da izlenebilecek.

Fenerbahçe Tarfin-LDLC Asvel maçı hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de geride kalan 11 maçta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederek 12. haftaya 7. sırada girdi. Sarı lacivertliler, son Avrupa karşılaşmasında Paris Basketball deplasmanında uzatmalara giden mücadeleyi 111-109 kaybetti. Fransız temsilcisi LDLC Asvel ise 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle haftaya 15. sırada başladı. Son iki EuroLeague maçından mağlubiyetle ayrılan Asvel, İstanbul deplasmanında bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor. İki takım bugüne kadar Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

EUROLEAGUE FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Tarfin ile LDLC Asvel arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler için yayın seçenekleri netleşti. Fenerbahçe-LDLC Asvel maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

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