Ferdi Zeyrek cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Cenaze detayları belli oldu!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün vefat etti. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için düzenlenecek cenaze töreninin tarih, saat ve yeri belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği trajik kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeyrek’ten gelen haber sonrası cenaze detayları araştırılmaya başlandı.

FERDİ ZEYREK CENAZESİ NE ZAMAN?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Elektrik akımına kapılması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Zeyrek’in cenazesi 10 Haziran Salı günü toprağa verilecek.

FERDİ ZEYREK CENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Ferdi Zeyrek için düzenlenecek resmi törenin saati de açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, törenin 10 Haziran Salı günü saat 10.00’da başlayacağını duyurdu. Bu saatten itibaren Zeyrek’in anısına düzenlenecek program ve veda konuşmaları gerçekleştirilecek.

FERDİ ZEYREK CENAZE TÖRENİ NEREDE?

Ferdi Zeyrek için ilk tören, 10 Haziran Salı günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde gerçekleştirilecek. Ardından Zeyrek’in cenazesi, öğle namazına müteakip Hatuniye Camii’nden kaldırılacak ve son yolculuğuna uğurlanacak.