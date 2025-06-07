Ferdi Zeyrek kimdir, sağlık durumu nasıl? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşadığı elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım altına alındı. Yaşanan talihsiz olay sonrası sağlık durumu ciddi olduğu öğrenilen Zeyrek’in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor. Belediye başkanının ailesi ve sevenleri, başta sağlık durumu olmak üzere gelişmeleri yakından takip ediyor.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa’da doğdu. Babası Manisa çarşı esnafından “Tıraşçı Ahmet” olarak bilinen Ahmet Bey, annesi ise ev hanımıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü şehirde tamamlayan Zeyrek daha sonra Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık eğitimi aldı.

Üniversite eğitiminin ardından vatani görevini tamamlayarak memleketi Manisa’ya döndü ve burada mimari projeler, iç tasarım ve yapı danışmanlığı alanında faaliyet gösteren kendi şirketini kurdu.

Ferdi Zeyrek mesleki kariyerinin yanı sıra sivil toplum alanında da aktif bir isimdir. “Uluparkıma Dokunma” ve “Beyazfil Yıkılmasın” gibi yerel direniş platformlarında yöneticilik yaptı. Ayrıca Manisa Mimarlar Odası’nda yedi yıl boyunca görev aldı; bu sürenin bir bölümünü başkan olarak yürüttü.

Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de yer aldı. 2012-2014 yılları arasında Manisaspor yönetim kurulunda görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında siyasete adım atan Zeyrek, il ve ilçe düzeyinde çeşitli görevler üstlendi.

2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan Zeyrek, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den aday olarak girdiği seçimde büyük bir zafer elde etti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli olan Ferdi Zeyrek, üç kız çocuğu babasıdır.

FERDİ ZEYREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu, geçirdiği ciddi bir ev kazası nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeyrek evinde elektrik çarpmasına maruz kaldı. Yaşanan olayın ardından hızlıca sağlık ekiplerine haber verildi ve ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Başkan Zeyrek yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden ya da ailesinden resmi bir açıklama henüz yapılmasa da hastane çevresinde ve yerel kamuoyunda gelişmeler büyük bir hassasiyetle takip ediliyor.

FERDİ ZEYREK ÖLDÜ MÜ?

Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında çıkan haberler sonrası, bazı sosyal medya mecralarında Başkan Zeyrek’in hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak bu iddialar resmi kurumlarca doğrulanmadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şu an için Ferdi Zeyrek’in sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.