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Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte!
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Feribot ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yapılan zam duyurusunun ardından vatandaşlar güncel feribot ücretlerini araştırmaya başladı.

İzmir’de önemli ulaşım araçlarından biri olan feribotlar için yeni düzenlemeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, feribot sefer sayıları ve ücret tarifeleri değiştirildi.

Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - 1. Resim

FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İzmir’de 20 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere feribot ücretlerine zam yapıldı. UKOME tarafından artışın gerekçesi işletme maliyetlerindeki yükseliş ve yaz sezonuyla birlikte artan yolcu talebi olarak gösterildi.

Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - 2. Resim

GÜNCEL FERİBOT ÜCRETLERİ

Yapılan zamla birlikte feribot ücretleri; motosiklet biniş ücreti 75 TL, otomobil biniş ücreti 200 TL, orta sınıf araç biniş ücreti 400 TL, otobüs-kamyon biniş ücreti 900 TL, TIR biniş ücreti ise 1250 TL olarak değişti.

Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - 3. Resim

FERİBOT SEFERLERİ ARTIRILDI MI?

Feribot ücretlerine gelen zamların yanı sıra sefer sayıları da artırıldı. Yaz aylarında özellikle pazar günleri yaşanan yoğunluk sebebiyle Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Mordoğan, Karaburun ve Çeşme gibi tatil bölgelerinden dönen vatandaşların trafik sıkıntısı yaşamadan ulaşım sağlayabilmesi için, Üçkuyular–Bostanlı hattındaki pazar günü seferleri sıklaştırıldı.

Yapılan değişiklikle 19.30 ile 23.00 saatleri arasında yarım saatte bir gerçekleşen seferler, artık 15 dakikada bir yapılacak. Bu kapsamda  pazar günü toplam sefer sayısı 44’ten 51’e çıkarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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