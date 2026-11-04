Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverlerin merakla beklediği Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması için geri sayım başladı. İki takım arasında daha önce oynanmaya başlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamayan mücadele, bugün kaldığı yerden devam edecek. ''Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?'' merak edilirken üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak ekiplerin karşılaşmasının yayın bilgileri ve başlama saati de belli oldu.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan müsabakanın devam programı netleşti. TFF tarafından belirlenen takvim kapsamında Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması bugün yeniden oynanacak. İlk yarısı tamamlanan mücadelede Eyüpspor'un 2-1'lik avantajı bulunuyordu. Peki, Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Ertelenen maç bugün ekranlara gelecek

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.



Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Ertelenen maç bugün ekranlara gelecek

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren karşılaşmayı takip edebilecek. Mücadele Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak.



Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Ertelenen maç bugün ekranlara gelecek

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

İki takım arasında 28 Ekim'de oynanan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle tamamlanamamıştı. İlk yarıyı 2-1 önde bitiren Eyüpspor, devre arasında etkisini artıran sağanak nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Yağmur sularının sahada birikmesi üzerine hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları zemini kontrol etti. Sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığına karar verilince müsabakanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

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