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Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti

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Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti
Başlık ResmiTenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu

İspanya LaLiga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada futbol tarihine acı bir olay olarak geçecek bir kaza yaşandı. Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu merak edilirken mücadelenin uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesus Owono ile Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel'in çarpışması sonucu 30 yaşındaki oyuncu ağır şekilde yaralandı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Tenerife Andorra maçında yaşanan pozisyonun ardından sahada bilincini kaybeden De Miguel'in kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Peki, Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel neden öldü?

Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti
Başlık ResmiTenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti

TENERİFE ANDORRA MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇTA NE OLDU?

İspanya LaLiga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra'yı karşı karşıya getiren mücadele, son dakikalarda yaşanan ağır sakatlık nedeniyle tamamlanamadı. Skor tabelasında 2-2 eşitlik bulunurken, maçın 90+7. dakikasında Tenerife hızlı hücuma çıktı. Rakip yarı alana doğru ilerleyen Jesus de Miguel, topu kontrol etmeye çalıştığı sırada kalesinden çıkarak müdahalede bulunmak isteyen Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpıştı.

Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti
Başlık ResmiTenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti

Pozisyonda Owono'nun dizinin De Miguel'in göğüs ve yüz bölgesine isabet ettiği bildirildi. Aldığı darbenin ardından yere yığılan Tenerife oyuncusu hareket edemedi ve bilincini kaybetti. Sahadaki sağlık görevlileri vakit kaybetmeden futbolcuya müdahale ederken hakem Manuel Angel Perez Hernandez, kaleci Owono'ya kırmızı kart gösterdi. Müdahalenin ardından karşılaşma durduruldu ve yaşanan sağlık acil durumu nedeniyle maç ertelendi.

Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti
Başlık ResmiTenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti

JESUS DE MİGUEL ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Jesus de Miguel'in kalbinin durduğu açıklandı. Sağlık ekipleri, ambulans içerisinde kalp masajı ve yeniden canlandırma müdahalesi gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleler sonucunda oyuncunun kalp atışları yeniden sağlandı.

Tenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti
Başlık ResmiTenerife Andorra maçı ertelendi mi, maçta ne oldu? Jesus de Miguel hayatını kaybetti

Ağır durumda hastaneye ulaştırılan De Miguel, Santa Cruz'daki Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria'nın yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. İlk bilgilendirmelerde futbolcunun durumunun ağır ancak stabil olduğu aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde oyuncunun nörolojik durumunda kötüleşme yaşandığı bildirildi. Hastanede sürdürülen tüm müdahalelere rağmen 30 yaşındaki futbolcunun hayatı kurtarılamadı.

CD Tenerife, 3 Kasım 2026 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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