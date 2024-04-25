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Filozof Atakan'ın son hali 2024... Felsefe kitaplarına ilgisi ile biliniyordu şimdi Metin 2 bağımlısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filozof Atakan&#039;ın son hali 2024... Felsefe kitaplarına ilgisi ile biliniyordu şimdi Metin 2 bağımlısı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 ayda 250 kitap okuduğunu belirten ve konuşmalarıyla gündeme gelen Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. Atakan Kayalar 15 yaşındaki haliyle yine gündem oldu. Felsefe kitaplarına ilgisiyle dikkatleri çeken Atakan'ın Metin 2 bağımlısı olduğu öğrenildi. İşte 2024 son hali...

Filozof Atakan'ın son hali paylaşıldı. Zekası ile herkesi kendine hayran bırakan Filozof Atakan yani Atakan Kayalar'ın son hali şaşırttı. 

FİLOZOF ATAKAN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’nin gündemine oturan Filozof Atakan'ın yıllar sonra son hali CharmQuell isimli bir Youtube hesabı tarafından ortaya çıkarıldı.

Filozof Atakan" olarak tanınan Atakan Kayalar, bir dönem okuduğu kitaplar ve felsefe hakkındaki yorumlarıyla gündem olmuştu.

Şimdi ise Filozof Atakan'ın Metin 2 bağımlısı olduğu öğrenildi.

Filozof Atakan'ın son hali 2024 - 1. Resim

Türkiye'nin gündemine oturduğunda 10 yaşında olan Filozof Atakan'ın yıllardır nerede olduğu merak konusu olmuştu.

İşte 15 yaşında bir lise öğrencisi olan Atakan'ın son hali;

Filozof Atakan'ın son hali 2024 - 2. Resim

Filozof Atakan'ın son hali 2024 - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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