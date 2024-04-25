Filozof Atakan'ın son hali 2024... Felsefe kitaplarına ilgisi ile biliniyordu şimdi Metin 2 bağımlısı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme:

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5 ayda 250 kitap okuduğunu belirten ve konuşmalarıyla gündeme gelen Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. Atakan Kayalar 15 yaşındaki haliyle yine gündem oldu. Felsefe kitaplarına ilgisiyle dikkatleri çeken Atakan'ın Metin 2 bağımlısı olduğu öğrenildi. İşte 2024 son hali...