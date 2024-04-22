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Fitch Ratings Türkiye Paneli 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 16.30'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fitch Ratings Türkiye Paneli 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 16.30&#039;da başlayacak

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Fitch Ratings'ten Türkiye Paneli geliyor. Fitch Ratings Türkiye kredi notu paneli hakkında detaylar arama motorlarına sorgulanıyor. Yatırımcıların odağında yer alacak Türkiye paneli, ne zaman düzenelecek? Fitch Ratings detayları duyurdu. Tüm merak edilenler haberimizde...

8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu yükselten Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Fitch,  kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere bir panel organize etti. Yatırımcıların gözü kulağı bu panele çevrildi. İşte detaylar...

FİTCH RATİNGS'TEN TÜRKİYE PANELİ

Fitch Ratings, 24 Nisan'da Türkiye paneli düzenleyecek. Panelde, alanında uzman isimler yer alacak. Panel Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Fitch Ratings Türkiye Paneli TSİ 16.30'da başlayacak - 1. Resim

Panel, 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek ve katılımcılar sorularını da yöneltebilecekler.

Panel'de yer alacak konuşmacılar arasında Kıdemli Direktör Türkiye Birincil Ülke Analisti  Erich Arispe Morales,  Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell, Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Uluslararası Kamu Finansmanı Derecelendirmeleri Direktörü Nilay Akyıldız, Banka Dışı Finansal Kurumlar Derecelendirmeleri Direktörü Levent Topcu ve Fitch'in EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı Paul Lund yer alıyor.

Fitch Ratings Türkiye Paneli TSİ 16.30'da başlayacak - 2. Resim

TÜRKİYE PANELİ BORSAYI ETKİLER Mİ?

Uzmanlar tarafından bu panelden çıkacak sonuçların borsa üzerinde etkili olabileceği iddia edildi. Haberin duyurulmasının artından Borsa İstanbul pozitif tarafa geçti ve bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'e kadar yaklaştı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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