Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 canlı yayın bilgileri açıklandı

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm hızıyla sürerken gözler bu hafta sonu İngiltere'deki Silverstone Pisti’ne çevrildi. Sezonun 12. ayağında gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix’si son derece kritik. Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları ise gündemde.

Formula 1 Britanya GP için nefesler tutuldu! Avusturya GP’de alınan sonuçların ardından puan tablosu yeniden şekillenirken, Britanya etabı şampiyonluk yarışına yeni bir boyut kazandıracak. Peki, Formula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FORMULA 1 BRİTANYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 2025 sezonunun 12. yarışı olan Britanya Grand Prix'si, 6 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin takip ettiği organizasyonda gözler bir kez daha Silverstone Pisti’nde olacak.

5,89 kilometre uzunluğundaki tarihi pistte 52 tur boyunca kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Avusturya GP’de zafer McLaren pilotu Lando Norris’in olmuştu. Takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci, Ferrari’den Charles Leclerc ise üçüncü sırayı elde etmişti.

FORMULA 1 BRİTANYA GP HANGİ KANALDA?

Britanya GP’si Türkiye’de beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Formula 1’in resmi dijital platformu F1 TV üzerinden de yarış tüm detaylarıyla izlenebilecek.

Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de tamamlandı.

FORMULA 1 PUAN DURUMU

Pilotlar:

1.⁠ ⁠Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2.⁠ ⁠Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3.⁠ ⁠Max Verstappen (Hollanda): 155

4.⁠ ⁠George Russell (Büyük Britanya): 146

5.⁠ ⁠Charles Leclerc (Monako): 119

Takımlar:

1.⁠ ⁠McLaren: 417

2.⁠ ⁠Mercedes: 210

3.⁠ ⁠Ferrari: 209

4.⁠ ⁠Red Bull: 162

5.⁠ ⁠Williams: 55