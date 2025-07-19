Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile yapacaktır. Peki Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de yeni sezon başlamadan öncesi İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti.
Galatasaray ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte maça dair son dakika bilgileri...
GALATASARAY - ADMİRA WACKER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Admira Wacker maçı 20 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da başlayacaktır.
Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile mücadele edecektir.
GALATASARAY - ADMIRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?
Yarın başlayacak Galatasaray - Admira Wacker maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecektir.
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı kırmızılıların kadrosunda ise şu futbolcular vardır;
- Abdülkerim Bardakcı,
- Ada Yüzgeç,
- Ahmed Kutucu,
- Alvaro Morata,
- Arda Ünyay,
- Barış Alper Yılmaz,
- Batuhan Şen,
- Berat Luş,
- Berkan Kutlu,
- Carlos Cuesta,
- Çağrı Balta,
- Davinson Sanchez,
- Derrick Köhn,
- Efe Akman,
- Elias Jelert,
- Enes Büyük,
- Eren Elmalı,
- Eyüp Aydın,
- Furkan Koçak,
- Gabriel Sara,
- Günay Güvenç,
- Ismail Jakobs,
- Jankat Yılmaz,
- Kaan Ayhan,
- Kazımcan Karataş,
- Lucas Torreira,
- Mario Lemina,
- Mauro Icardi,
- Metehan Baltacı,
- Nicolo Zaniolo,
- Przemyslaw Frankowski,
- Roland Sallai,
- Victor Nelsson,
- Yunus Akgün,
- Yusuf Demir