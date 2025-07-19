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Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile yapacaktır. Peki Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de yeni sezon başlamadan öncesi İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte maça dair son dakika bilgileri...

Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

GALATASARAY - ADMİRA WACKER HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Admira Wacker maçı 20 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da başlayacaktır.  

Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile mücadele edecektir.

Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

GALATASARAY - ADMIRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarın başlayacak Galatasaray - Admira Wacker maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecektir.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı kırmızılıların kadrosunda ise şu futbolcular vardır;

  1. Abdülkerim Bardakcı,
  2. Ada Yüzgeç,
  3. Ahmed Kutucu,
  4. Alvaro Morata,
  5. Arda Ünyay,
  6. Barış Alper Yılmaz,
  7. Batuhan Şen,
  8. Berat Luş,
  9. Berkan Kutlu,
  10. Carlos Cuesta,
  11. Çağrı Balta,
  12. Davinson Sanchez,
  13. Derrick Köhn,
  14. Efe Akman,
  15. Elias Jelert,
  16. Enes Büyük,
  17. Eren Elmalı,
  18. Eyüp Aydın,
  19. Furkan Koçak,
  20. Gabriel Sara,
  21. Günay Güvenç,
  22. Ismail Jakobs,
  23. Jankat Yılmaz,
  24. Kaan Ayhan,
  25. Kazımcan Karataş,
  26. Lucas Torreira,
  27. Mario Lemina,
  28. Mauro Icardi,
  29. Metehan Baltacı,
  30. Nicolo Zaniolo,
  31. Przemyslaw Frankowski,
  32. Roland Sallai,
  33. Victor Nelsson,
  34. Yunus Akgün,
  35. Yusuf Demir
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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