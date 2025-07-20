Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Galatasaray'ın yaz kampı maç takvimi belli oldu
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kamp çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi ilk ciddi sınavına Avusturya’da Admira Wacker karşısında çıkacak. Futbolseverler tarafından ise Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-2026 sezonuna güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Kamp çalışmalarını 19 Temmuz itibarıyla Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren sarı-kırmızılılar bu süreçte dört farklı rakiple hazırlık maçına çıkacak.
Hazırlık programının ilk maçında ise Galatasaray, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda?
GALATASARAY ADMIRA WACKER MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?
2025-2026 sezonu öncesi hazırlık kampına Avusturya’da devam eden Galatasaray ilk ciddi sınavını Admira Wacker karşısında verecek. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği hazırlık mücadelesi, dijital yayın platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray Admira Wacker maçı S Sport Plus ve GSPLUS üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ADMIRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Galatasaray’ın yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşması 20 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak. Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip saat 20.30’da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY’IN YAZ KAMPI MAÇ PROGRAMI
20 Temmuz 2025: Galatasaray - Admira Wacker (Avusturya)
23 Temmuz 2025: Galatasaray - Cagliari (İtalya)
26 Temmuz 2025: Galatasaray - Strasbourg (Fransa)
2 Ağustos 2025: Galatasaray - Lazio (İtalya)