UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı, sakat futbolcuların son durumu ve maç kadrosunda bulunmayan isimler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Galatasaray-Aston Villa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu ve eksikler...

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Galatasaray, Avrupa'da üst üste aldığı Lille ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Aston Villa karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Victor Osimhen'in durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncuların sakatlık ve kadro statüsü nedeniyle görev alamayacağı bildirildi. Peki, Galatasaray-Aston Villa ilk 11 maç kadrosu belli oldu mu, maçta kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Galatasaray-Aston Villa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray'da Roland Sallai, Ismail Jakobs, Rafael Leao ve Victor Osimhen'in sakatlıkları nedeniyle Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği maçta görev alamayacak.

Galatasaray-Aston Villa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.

Galatasaray-Aston Villa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-Aston Villa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

GALATASARAY-ASTON VİLLA İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Batrakov, Barış

Aston Villa muhtemel 11: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson

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