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Galatasaray-Başakşehir Maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da 4 futbolcu eksik!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray-Başakşehir Maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da 4 futbolcu eksik!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig 38.haftasında Galatasaray-Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sahasında Başakşehir’i ağırlayarak taraftarına veda edecek. Galatasaray Rams Başakşehir maçının saati, yayını ve kadrodaki eksikler merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında da galibiyetle sahadan ayrılarak sezonu zaferle kapatmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’da forma giyemeyecek 4 futbolcu dikkat çekiyor. 

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, 30 Mayıs Cuma akşamı sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Ligin son maçına taraftarının önünde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, sezonu zaferle tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray-Başakşehir Maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da 4 futbolcu eksik! - 1. Resim

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 30 Mayıs akşamı saat 20.00’de başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray, taraftarı önünde sezonun kapanışını yapacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in bu kritik mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, sezonun kapanış maçını HD kalitede takip edebilecek.

Galatasaray-Başakşehir Maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da 4 futbolcu eksik! - 2. Resim

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi Galatasaray’da 4 önemli eksik bulunuyor. Milli takıma davet edilen Lucas Torreira ve Alvaro Morata, özel izinli oldukları için kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI

Karşılaşma öncesinde her iki takımın muhtemel 11’leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf, Mertens, Ahmed, Osimhen.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Opoku, Operi, Berat, Deniz, Kemen, Umut, Yusuf, Keny.

Galatasaray-Başakşehir Maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’da 4 futbolcu eksik! - 3. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Süper Lig’de geride kalan 35 haftada 29 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 11 puan fark atarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayla birlikte taraftarına şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşamak istiyor.

MUSLERA VEDA EDİYOR

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera için bu maç büyük bir anlam taşıyor. 2011 yılında Lazio’dan transfer edilen Uruguaylı file bekçisi, bu akşam sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkacak. 14 sezon boyunca Galatasaray formasıyla 442 resmi karşılaşmaya çıkan Muslera, 19 kupa kaldırarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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