Inter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev final nefesleri kesecek. İtalya temsilcisi Inter ile Fransa’nın yıldızlar topluluğu PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kozlarını paylaşacak. Inter-PSG maçının saati ve yayın kanalı ise şimdiden merak konusu oldu.

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonunun kapanış mücadelesinde İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Inter, Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak bu tarihi final, yalnızca kupayı değil, Avrupa futbolunun yeni hükümdarını da belirleyecek.

Finalin en dikkat çeken isimlerinden biri ise hiç şüphesiz Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci kez final sahnesine çıkacak olan Çalhanoğlu, eğer bu kez kupayı kaldırırsa adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıracak.

INTER-PSG FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dev karşılaşma 31 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak. Finalin adresi ise Almanya’nın Münih kentinde bulunan ünlü Allianz Arena olacak. Inter ile PSG arasındaki bu dev randevuya milyonlarca futbolseverin kilitlenmesi bekleniyor.

INTER-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Dev finalde Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak.

INTER-PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - PSG final mücadelesi de TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde stadyum atmosferi, oyuncu kadroları ve dev maçla ilgili özel yorumlar da ekranlarda yer alacak.

INTER-PSG MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, dev finalin düdüğünü Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’a verdi. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER-PSG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter’in orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu, bu büyük finalde sahada olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde Manchester City karşısında mağlubiyet yaşayan Çalhanoğlu, bu kez kupayı kaldırmak istiyor. Eğer Inter bu finali kazanırsa, Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu olacak.

INTER VE PSG'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Her iki takım da final öncesinde formda oyuncularına güveniyor. İşte sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler:

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

INTER-PSG İLK KEZ KARŞI KARŞIYA!

Inter ile PSG bugüne kadar hiç resmi bir karşılaşmada rakip olmamıştı. Bu final, iki takımın ilk resmi buluşması olacak. Bu nedenle hem takımlar hem de taraftarlar açısından tarihi bir gece yaşanacak. PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmak isterken, Inter ise beşinci kez bu gururu yaşamanın peşinde olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİH YAZABİLİR

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için bu karşılaşma, kariyerinin en önemli maçlarından biri olacak. Daha önce 2023 finalinde kaybeden Çalhanoğlu, ikinci finalinde kupa ile taçlanmak istiyor. Eğer kupayı kazanırsa, Şampiyonlar Ligi’ni kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.