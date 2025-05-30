Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı

30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Mayıs Cuma günü maç programı, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle bugün, Trendyol Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar olması heyecanı arttırıyor. Bu akşam oynanacak maçları canlı izlemek isteyenler merakla "Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı var?" sorusunun cevabını arıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusu, 30 Mayıs Cuma günü oynanacak olan maçları merak etmeye başladı.

Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından sık sık gündeme geliyor. Peki, Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Süper Lig'de Antalyaspor - Trabzonspor,  Kasımpaşa - Göztepe ve Galatasaray - Rams Başakşehir karşılaşmaları olacak. Ayrıca Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Final maçlarında ise Al Ittihad - Al Qadisiya mücadele edecek.

03:30 Fluminense - Once Caldas (Copa Sudamericana)

11:00 Alves Kablo - Real Betis (Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası)

15:00 Hong Kong - Manchester Utd (Hazırlık Maçı)

17:45 Suudi Arabistan - Ürdün (Hazırlık Maçı)

18:30 Alves Kablo - Mainz (Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası)

20:00 Türkiye - İrlanda (UEFA Kadınlar Uluslar Ligi)

20:00 Antalyaspor - Trabzonspor (Trendyol Süper Lig)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (Trendyol Süper Lig)

20:00 Galatasaray - Rams Başakşehir (Trendyol Süper Lig)

20:00 Örebro - Brage (İsveç Allsvenskan)

21:00 Al Ittihad - Al Qadisiya (Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Finali)

21:30 Castellon - Real Zaragoza (İspanya La Liga 2)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - HaberlerAdana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiCuma hutbesi konusu ne? 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni - HaberlerCuma hutbesi konusu ne? 30 Mayıs Cuma Hutbesi tam metniBİM 30 mayıs 2025 kataloğu! Bim'de bu hafta cuma neler var? - HaberlerBİM 30 mayıs 2025 kataloğu! Bim'de bu hafta cuma neler var?Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu - HaberlerSurvivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli olduBursluluk sonuçları sorgulama ekranı: MEB 2025 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir, bursluluk ne zaman başlıyor? - HaberlerBursluluk sonuçları sorgulama ekranı: MEB 2025 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir, bursluluk ne zaman başlıyor?Kızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılıyor, kaç kişi öldü? 3. sezon finali fragmanı yayınlandı - HaberlerKızılcık Şerbeti kimler diziden ayrılıyor, kaç kişi öldü? 3. sezon finali fragmanı yayınlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...