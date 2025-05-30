30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı

30 Mayıs Cuma günü maç programı, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle bugün, Trendyol Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar olması heyecanı arttırıyor. Bu akşam oynanacak maçları canlı izlemek isteyenler merakla "Bu akşam kimin hangi takımın saat kaçta maçı var?" sorusunun cevabını arıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusu, 30 Mayıs Cuma günü oynanacak olan maçları merak etmeye başladı.

Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından sık sık gündeme geliyor. Peki, Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Süper Lig'de Antalyaspor - Trabzonspor, Kasımpaşa - Göztepe ve Galatasaray - Rams Başakşehir karşılaşmaları olacak. Ayrıca Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Final maçlarında ise Al Ittihad - Al Qadisiya mücadele edecek.

03:30 Fluminense - Once Caldas (Copa Sudamericana)

11:00 Alves Kablo - Real Betis (Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası)

15:00 Hong Kong - Manchester Utd (Hazırlık Maçı)

17:45 Suudi Arabistan - Ürdün (Hazırlık Maçı)

18:30 Alves Kablo - Mainz (Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası)

20:00 Türkiye - İrlanda (UEFA Kadınlar Uluslar Ligi)

20:00 Antalyaspor - Trabzonspor (Trendyol Süper Lig)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (Trendyol Süper Lig)

20:00 Galatasaray - Rams Başakşehir (Trendyol Süper Lig)

20:00 Örebro - Brage (İsveç Allsvenskan)

21:00 Al Ittihad - Al Qadisiya (Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Finali)

21:30 Castellon - Real Zaragoza (İspanya La Liga 2)