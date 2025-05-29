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Galatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü Başakşehir FK ile Rams Park'ta karşılaşacak. 25. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı son maçında yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar Galatasaray Başakşehir maç biletleri ve fiyatlarını araştırıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20.00’de Rams Park’ta Başakşehir FK’yı ağırlayacak. Sezonun son maçında taraftarlar, şampiyonluk yolundaki Aslanlar’ı desteklemek için tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 

Galatasaray - Başakşehir FK maçının biletleri, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00’te GSPlus Premium üyeleri ve GSPara kredi/banka kartı sahipleri için öncelikli olarak satışa sunuldu.

GSPlus Premium üyeleri, uygulama içindeki “Biletlerim” bölümünden Passo hesaplarını bağlayarak veya passo.com.tr’de kayıtlı telefon numaralarıyla öncelikli bilet alabiliyor.

GSPara kart sahipleri ise T.C. Kimlik numaralarını girerek passo.com.tr veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden işlem yapabiliyor.

Galatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu - 1. Resim

Genel satış ise 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te GS logolu Passolig kart sahipleri için başlayacak. Ayrıca, Kuzey Tribün 206 numaralı blokta yer alan seyircilerin önceki Kayserispor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle bu maça girişi engellendi. Bu nedenle bu blok için bilet satış yapılmıyor.

Taraftarlar, passo.com.tr üzerinden bilet alırken Passolig hesaplarının GS logolu olduğundan emin olmalı aksi takdirde bilet alımı mümkün olmayacak.

Galatasaray Başakşehir maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS maç bileti fiyatları belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Başakşehir FK maçının bilet fiyatları, koltuk kategorilerine göre 1.200 TL ile 18.500 TL arasında değişiyor. Fiyat listesi şöyle:

Premium 18.500 TL,

Deluxe 17.000 TL,

Lux 15.500 TL,

Classic 14.000 TL,

1. Kategori 10.500 TL,

2. Kategori 8.000 TL,

3. Kategori 6.500 TL,

4. Kategori 4.500 TL,

5. Kategori 3.500 TL,

6. Kategori 2.500 TL,

7. Kategori 1.300 TL,

8. Kategori ve Misafir 1.200 TL.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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