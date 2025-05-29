Galatasaray'ın maçı ne zaman, Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de sona doğru!

Şampiyonluğun coşkusu henüz dinmemişken Galatasaray sahaya son kez çıkıyor. Süper Lig’in son haftasında oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçı sadece puandan ibaret olmayacak. Taraftarlar için büyük vedaların yaşanacağı özel karşılaşma, aynı zamanda sezonun kapanışına da damga vuracak. Galatasaray'ın maçı ne zaman, Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftası heyecanı yaşanırken, şampiyon Galatasaray sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip 2024-2025 sezonunu kendi evinde RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak mücadele 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu için sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olacak.

Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmiş olsa da Muslera ve Mertens’in vedası gibi önemli anlara sahne olması beklenen maç heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak önemli mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformunun şifreli olması nedeniyle maç yalnızca abonelik sahibi kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

İlgili Haber Fenerbahçe niçin şampiyon olamıyor? Dünün güneşi ile bugünkü çamaşırı kurutamazsınız

SÜPER LİG 2024-2025 SEZONUNDA SONA DOĞRU

Süper Lig’de nefes kesen bir sezon daha sona eriyor. 2024-2025 sezonunda üstün performans sergileyen Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.

Ligde çıktığı 35 maçta yalnızca bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 29 galibiyet ve 5 beraberlikle sezonu zirvede tamamladı. Sezonun son haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir karşılaşması ise hem sportif hem de simgesel açıdan büyük önem taşıyor.

Muslera ve Mertens’in vedaları, Osimhen’in muhtemel son maçı ve iç sahadaki yenilmezlik serisi gibi birçok anlam barındıran mücadele Süper Lig 2024-2025 sezonunun kapanışını unutulmaz kılacak.

GALATASARAY SEZONU REKORLARLA TAMAMLIYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk kupasını müzesine götürürken, istatistikleriyle de sezonun en dominant takımı oldu. Ligde oynadığı 35 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 29 galibiyet ve 5 beraberlikle 92 puan topladı.

Süreç boyunca tam 89 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 31 gole izin verdi. Hem hücumda hem de savunmada ligin en iyi performansını sergileyen sarı-kırmızılılar son 10 resmi maçının tamamını kazandı.

Ayrıca son dört maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Trabzonspor'a karşı oynanan müsabakalarda rakiplerine gol şansı tanımadı.

RAMS Park'taki son 17 Süper Lig maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray 14 galibiyet ve 3 beraberlik alarak tarih yazdı.