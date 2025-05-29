Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeği! "Herkes farkında..."

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi yarın resmen sona erecek olan Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil. Nijeryalı golcünün kararı beklenirken, Mehmet Demirkol Galatasaraylıları üzecek gerçeği açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve adeta şampiyonluk yolundaki kilidi açan isim olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Milyonlarca Galatasaray taraftarı yıldız ismin kalmasını isterken, gelen astronomik teklifler ise Osimhen'in cevabını geciktiriyor. Mehmet Demirkol ise sarı kırmızılı taraftarı üzecek gerçeği açıkladı.

"BU İSMİN GEÇMEMESİ NORMAL DEĞİL"

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Yıldız ismin adının son günlerde ciddi şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılmasına değinen Demirkol, “Kaç programdır aynı şeyi söylüyorum. İngiltere’de çıt çıkmıyor. Herkes santrfor ararken kimse Osimhen demiyor. Bu ismin geçmemesi normal değil bu şartlarda. Dolayısıyla herkes oyuncunun Al Hilal’e gideceğinin farkında" dedi.

"REKABET EDEMEYECEĞİNİN FARKINDA"

Suudi ekibin Osimhen'e yaptığı astronomik teklifle Avrupa ekiplerinin rekabet etmesinin çok zor olduğunu söyleyen Demirkol, "Kimse oradan gelen teklifle rekabet edemeyeceğinin farkında. 45 milyon eurodan 3 yıl minimum 120 milyon euro inanılmaz bir para" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ FENA DEĞİLDİ"

Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüye İngiliz ekiplerinin dahi çok önünde bir teklif yaptığını belirten yorumcu, "Galatasaray’ın teklifi de fena değildi. 12 milyon euro maaş ve global-yerel firmalardan gelecek reklamlar. O şekilde 20’ye yaklaşır. Galatasaray, İngilizler bizle başa çıkamazdan emin. Ama Araplar başka bir seviyeye çıkardı" dedi.

CUMA GÜNÜ VEDA EDİLEBİLİR

Osimhen'in bu hafta veda maçına çıkabileceğini öne süren tecrübeli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü maç bir veda formatına döndürülebilir. Bana ilk gelen şuydu; cuma gününe kadar herhangi bir açıklama yapmayıp cumartesi yapılacak gibiydi. Bakalım Galatasaray taraftarı hala umutlu, oyuncu çıkıp bir sene daha kalıyorum der diye. Bakalım ne diyecek."

GALATASARAY'LA 40 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maça çıkan 26 yaşındaki golcü, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.