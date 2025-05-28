Galatasaray, 5 vedayı açıkladı: Yollarımızı ayırmış bulunmaktayız!

Futbolda sezonu çifte kupayla kapatan sarı-kırmızılılar, basketbol şubesinde yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 4 oyuncuyla sözleşme yenileyen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 5 oyucuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

"KARİYERLERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinde "Teşekkürler" başlığıyla yer alan açıklama şöyle:

"2024/25 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

4 OYUNCU SÖZLEŞME YENİLEDİ

Galatasaray, daha önce Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz ile sözleşme yenilemişti.