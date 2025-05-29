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Osimhen kararını verdi, anlaşma tamam! Açıklanmama sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'in formaları resmi ürün sitesinde satışa sunuldu, ardından kaldırıldı. Bu hamle 'transfer bitti' iddialarını güçlendirirken, resmi açıklama gelmemesinin sebebi de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda ve Türkiye Kupası zaferinde başrol oynayan, attığı gollerle dünya kulüplerinin ilgisini çeken Victor Osmihen ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Önümüzdeki sezon hangi takımla anlaşacağı henüz belli olmayan Nijeryalı yıldızın rotası yakın zamanda kesinleşecek. 

'TRANSFER ARTIK BİTTİ' İDDİASI

Bu süreçte adı Osimhen'le en çok anılan takım ise Al Hilal oldu. Avrupa medyası ve Suudi kaynaklar, Al Hilal'in artık Victor Osimhen transferini bitirdiğini yazıyor.

Osimhen kararını verdi, anlaşma tamam! Açıklanmama sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

FORMALAR RESMEN SATIŞA ÇIKTI

Akşam'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde kulüp ürünlerinin satıldığı sitede Osimhen formaları ilana koyulmuş ve kısa süre sonra kaldırılmıştı. Bu durum, 'transfer bitti' iddialarını güçlendirdi.

Transferin resmiyete dökülememesinin sebebinin ise 'fon' onayıyla alakalı olduğu iddia edildi. Suudi medyasına göre Al Hilal, devlet fonundan paranın gelmesini bekliyor.

Osimhen kararını verdi, anlaşma tamam! Açıklanmama sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

3 SENEDE 120 MİLYON EURO

Abaoutmsr'deki haberde, "Al Hilal kulübünün hâlâ Suudi hükümetinden fon beklemesi nedeniyle şu an için anlaşmayı tamamlayamıyor" denildi.

Nijeryalı yıldız senede 40, 3 sene için ise 120 milyon euro kazanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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