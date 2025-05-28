Mertens neden gidiyor? Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Mertens'ten veda mesajı!

Galatasaray’da üç sezondur forma giyen ve performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Dries Mertens’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte, Mertens’in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gündemdeki yerini korurken, şampiyonluk kutlamalarında yaşanan duygusal anlar ayrılık sinyalleri olarak yorumlandı. Mertens gidecek mi, Mertens neden gidiyor merakla araştırılıyor.

MERTENS NEDEN GİDİYOR?

Galatasaray formasıyla üç sezon boyunca iz bırakan performanslara imza atan Dries Mertens’in vedası gündemde geniş yankı uyandırdı. Belçikalı yıldızın ayrılık kararının ardında pek çok neden yatarken sürecin duygusal yönü en az sportif sebepler kadar dikkat çekti.

Öncelikle yaş faktörü, alınan kararda önemli bir etken olarak görüldü. 37 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak yerine artık aktif kariyerini noktalama safhasına geldiğini hissediyor. Yoğun maç temposu ve fiziksel yorgunluk, Mertens’in ayrılık kararı alma sürecinde belirleyici oldu.

Bununla birlikte ailesel nedenlerin de kararı desteklediğini ifade eden Mertens Eşi Katrin Kerkhofs ve küçük oğlu Ciro ile İstanbul'da geçirdiği yıllar değerli olsa da, ailesiyle daha sakin bir hayat sürme arzususunun ağır bastığını belirtti.

MERTENS GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ, GİDECEK Mİ?

Şampiyonluk kutlamalarındaki duygusal anlar sonrası Galatasaraylı taraftarların aklında tek bir soru kaldı: Mertens artık sarı-kırmızılı formayı giymeyecek mi? Resmi anlamda kulüpten bir açıklama gelmemiş olsa da, yaşanan gelişmeler ve yıldız oyuncunun ifadeleri ayrılığın çok yakın olduğunu hissettirdi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, yeni bir kontrat konusunda henüz adım atmadı ve bu durum, veda ihtimalini de ciddi biçimde artırdı.

Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin, oyuncunun kalması yönündeki tüm olumlu yaklaşımlarına karşın, Mertens cephesinden net bir dönüş yapılmaması, ayrılığın fiilen gerçekleştiği şeklinde değerlendiriliyor.

Taraftarın büyük bir kısmı, oyuncunun futbolu bırakacağını ve aktif kariyere Galatasaray formasıyla veda ettiğini düşünüyor. Ancak küçük bir ihtimal da olsa, kulüple yeniden anlaşma sağlanabileceği ihtimali konuşulmaya devam ediyor. Şimdi ise gözler Mertens için yapılacak resmi açıklamlarda.