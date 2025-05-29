Süper Lige çıkacak son takım belli oluyor: Fatih Karagümrük Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Bandırmaspor maçı ile Süper Lige çıkacak son takım belli olacak. Trendyol 1. Lig play off finali TRT Spor'dan yayınlanacak. Süper Lige son bilet maçı olan Fatih Karagümrük Bandırmaspor maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde bu akşam Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, Süper Lige çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için Sakarya'da mutlak galibiyet arayacak.

Fatih Karagümrük ise 5 yıl sonra yeniden Süper Lige çıkmaya çalışacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel ilk 11'ler netleşti.

FATİH KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, bu akşam Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki play-off finali yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

15. RANDEVU

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.

EN GOLCÜ İSİMLER WESLEY MORAES VE MARCO PAİXAO

Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu olacak.

Türkiye kariyerinde 4 kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 40 yaşındaki Bandırmasporlu Marco Paixao, sezonu 17 golle tamamladıktan sonra play-off'ta Geosis Boluspor karşısında her iki maçta da birer gol kaydetti.

Portekizli golcü Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda sonradan oyuna dahil olduğu play-off finalinde Altınordu karşısında 90. dakikada takımının tek golünü atmış ve siyah-beyazlı takımın 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine katkı vermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Emre, Talha, Yiğit Efe, Djilobodji, Çağtay, Atakan, Doh, Camacho, Johnson, Serginho, Wesley

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Mulumba, N'Dongala, Murat Cem, Hikmet, Messaoudi, Diony