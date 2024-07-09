Galatasaray, orta saha transferi olarak Faslı futbolcu Aimen Moueffek'i düşünüyor

2024-25 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek amacıyla takımına uygun olan futbolcuları araştırmaya başlıyorken Galatasaray transfer orta sahası için taraftarlar birçok isim hakkında konuşuyor. Faslı futbolcu Aimen Moueffek'in gündeme gelmesinin ardından istatistikleri ve yaşına dair bilgiler...

Süper Lig'de en son şampiyon olan Galatasaray, şimdilerde ise orta saha transferi arayışında. Geçtiğimiz günlerde Michy Batshuayi'yi transfer etmesinin ardından gözler orta sahada kimin oynayacağında oldu.

GALATASARAY ORTA SAHA TRANSFERİ OLDU MU?

2024-25 sezonunun başlamasına az bir süre kala takımlar gerekli transferleri yapmaya başladı. Galatasaray, en son Michy Batshuayi ile anlaşırken Fenerbahçeli taraftarlardan oldukça tepki görmüştü.

Şimdilerde ise orta saha için Fransız ekibi St. Etienne ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest durumda olan Aimen Moueffek ile görüşüldüğü bilinirken henüz resmi bir transfer duyurusu gelmedi.

AİMEN MOUEFFEK KİMDİR, HANGİ TAKIMDA?

09 Nisan 2001 tarihinde doğan oyuncu, 1,79 m boya sahip olurken Fas U23 milli oyuncusudur.

Moueffek'in transfer durumunda ilerlendiği öğrenilirken ekiplerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Futbolcu ile 9 takımın daha da ilgilendiği bilinirken geçen sezon 38 maça çıkan oyuncu 2120 dakika forma giydi.

Toplamda 4 gol ve 2 asist yapan Moueffek, Saint-Étienne takımında forma giyiyor.