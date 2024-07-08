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Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı

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Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk için geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği üzerine transfere yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerin Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için harekete geçtiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun isteği üzerine transfere hız veren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i maliyeti nedeniyle şimdilik askıya aldı. Sarı lacivertliler 19 yaşındaki genç Brezilyalı Wesley Teixeira'yı listesine aldı.

Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı - 1. Resim

FENERBAHÇE WESLEY TEİXEİRA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sports Digitale’in haberine göre; Corinthians’ta forma giyen 19 yaşındaki genç yetenek Wesley Teixeira için çalışmalar başladı. Sportif direktör Mario Branco, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan Sambacı’nın kulübüyle resmi teması kurdu.

Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı - 2. Resim

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ HAZIRLADI

Brezilya ekibi ile başlayan pazarlıklarda Sarı-Lacivertliler’in ülkesinde 'Altın Çocuk' olarak nitelendirilen futbolcu için bonuslarla birlikte 7 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Brezilyalı bir futbolcu olan Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians forması giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltmesiyle göze çarpıyor. Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Teixera'nın piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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