Galatasaray Stuttgart maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak. RAMS Park'ta Alman temsilcisini ağırlayacak sarı kırmızılı ekip, Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan, Lille karşısında ise galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, taraftarının önünde puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği maçta yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek. Video Yardımcı Hakem görevini ise Darren England yapacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1, ikinci haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Üçüncü karşılaşmasında Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Stuttgart ise Viking'i 3-1 ve Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup ettikten sonra Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayın bilgileri

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Stuttgart karşılaşması, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadeleyi dijital ortamda takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1'in resmi canlı yayın sayfasına erişebilecek. Ayrıca karşılaşma tabii platformunun yayın programında da yer alıyor. Maçın canlı anlatımı TRT Radyo 1 üzerinden de dinlenebilecek. Böylece karşılaşma televizyon, internet ve radyo yayınları aracılığıyla takip edilebilecek.

Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayın bilgileri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, Stuttgart karşısında UEFA kadrosunda yer almayan oyuncuları dışında tam kadro sahaya çıkabilecek. Sarı kırmızılı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmazken Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner UEFA kadrosunda yer almadığı için forma giymeyecek. Stuttgart'ta ise Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. İki takımın Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geleceği mücadelede Galatasaray'ın hücum hattındaki Victor Osimhen ve Aleksey Batrakov ile Stuttgart'ın golcüsü Ermedin Demirovic dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.

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