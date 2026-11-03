Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı: İçimde ukde kaldı

TSYD Bursa Şubesi'nin konuğu olan Serdar Aziz, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Bursaspor, Merinosspor, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen 36 yaşındaki eski milli oyuncu, kariyerini teknik direktör olarak sürdürmeyi planlıyor. Aziz, Bursaspor'a vedasının ve Fenerbaçe'de şampiyonluk yaşayamamanın içinde ukde kaldığını söyledi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin de yer aldığı medya buluşmasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Aziz, futbolu bırakma kararından Bursaspor'a, antrenörlük hedefinden Türk futbolunun sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz - Mehmet Ali Ekmekçi

"KURSA YAZILDIM, ANTRENÖR OLACAĞIM"

Futbolu bırakmasının üzerinden bir süre geçtiğini ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını belirten Aziz, "Aslında futbolu bıraktım, uzun zaman oluyor. Biraz ailemle zaman geçirdim. Malum futbolun stresi, büyük kulüplerde oynamanın zorlukları... Ondan dolayı şu 1-2 yılda aile yaşantısına önem vermeye çalıştım. Şimdi antrenör kursuna yazıldım. Diplomamı aldıktan sonra kariyerime antrenörlük yaparak devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Antrenörlük kariyerinde acele etmek istemediğini dile getiren Serdar Aziz, ilk etapta tecrübeli bir teknik adamın yanında çalışarak kendisini geliştirmek istediğini belirterek, "Çok acele etmemek gerekiyor, kendimizi iyi geliştirmek gerekiyor. İlk başta iyi ve tecrübeli bir antrenörle beraber çalışmak isterim. Çünkü ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Kafamda birkaç şey, plan ve proje var. Zamanla hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Serdar Aziz, Bursaspor formasıyla

"JESUS'LA ARAM ÇOK İYİ"

Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı teknik adamlardan bahseden Aziz, Jorge Jesus'un kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi teknik adamlarla da iletişiminin sürdüğünü belirten Aziz, antrenörlük yolunda geçmişte birlikte çalıştığı isimlerin tecrübelerinden faydalanabileceğini ifade ederek, "Hepsiyle aram iyi. Eski takım arkadaşlarım artık hoca oldular. Jorge Jesus'la da aram çok iyi. Bugüne kadar en beğendiğim antrenör Jorge Jesus'tu. Ondan öğreneceğim çok şey var. İyi hocalarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum" sözlerini sarf etti.

Jorge Jesus

ALTYAPI VE SABIR VURGUSU

Türk futbolunun sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aziz, yerli futbolculara daha fazla güvenilmesi gerektiğini söyledi. Türk futbolunun en önemli sorunlarından birinin sabırsızlık olduğunu belirten eski futbolcu, "Bir kere sabırsızız, her şeyin hemen olmasını istiyoruz. Türk futbolcusuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Her yıl gündem yabancı kuralı olmamalı. Yabancılar oynamasın demiyorum ama Türklere daha çok ihtiyacımız var. Biz üretebiliriz. Ben Türk oyuncusuna da Türk hocasına da inanıyorum" açıklamasında bulundu.

BURSASPOR'UN YERİ FARKLI

Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Serdar Aziz, takımdan ayrılmasının ardından da Bursaspor'u takip etmeye devam ettiğini söyledi. Aziz, Bursaspor'un kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bursa'dan ayrıldıktan sonra da gönlümüz hep Bursaspor'dan yana. Hâlâ maçlarını izliyorum. Bursaspor'un benim için yeri her zaman çok farklı. Hep daha iyi olmasını istiyorum. Kötü olduğunda üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Serdar Aziz, Fenerbahçe'de 2019-2025 yılları arasında forma giydi.

FENERBAHÇE VE BURSASPOR İTİRAFI

Futbolculuk kariyerinde içinde kalan konulara da değinen Aziz, Bursaspor'dan ayrılık sürecini istediği şekilde tamamlayamadığını dile getirerek, "Bursaspor'dan ayrılırken Bursaspor'a güzel bir veda edemedim. Bu benim hep içimde ukde olarak kaldı. O zamanlar yaşımız daha gençti, bazı şeyleri yönetmek kolay olmuyor. Şu an daha tecrübeliyiz. Genç bir Serdar olarak biraz yönetemedik o zamanı" dedi.

Aziz ayrıca Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayamamasının da kariyerinde içinde kalan konulardan biri olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe'de şampiyonluk alamadık. İçimde ukde kalacak bir şey varsa o da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak. Büyük bir kulüpte oynuyorsanız şampiyon olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde Bursaspor'a dönüş ihtimalinin gündeme geldiğini anlatan Aziz, kulüple ciddi bir transfer görüşmesinin gerçekleşmediğini söyledi. Teklif gelmesi halinde beklenti olmadan Bursaspor'a dönmek istediğini belirten Aziz, gelecekte antrenör olarak yeşil-beyazlı kulübe hizmet etmeyi istediğini de dile getirdi.

Jübile konusunda da konuşan eski milli futbolcu, Bursaspor tarafından kendisine böyle bir düşüncenin iletildiğini ancak sürecin sonuçlanmadığını dile getirerek, "Her futbolcu için güzel bir şey. Yıllarca verdiğin emeğin karşılığı olarak dolu bir statta jübile yapmak güzel oluyor. Bursaspor tarafından da bana iletildi ama sonrasında bir neticeye varamadık. Keşke benim de böyle bir jübile maçım olsa diye düşünüyordum. Olmadı, kısmet değilmiş" diye konuştu.

Eski milli oyuncu, Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

BURSASPOR ALTYAPISINDAN MİLLİ TAKIMA

1990 doğumlu Serdar Aziz, futbola Bursaspor altyapısında başladı ve 2006 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Bir sezon Bursa Merinosspor'da kiralık oynadıktan sonra 2008-2009 sezonu öncesinde Bursaspor A Takımı'na dahil edildi.

2010-2011 sezonundan itibaren düzenli forma giymeye başlayan savunma oyuncusu, 2011-2012 sezonunda FC Gomel ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında attığı golle tarihe geçti.

Serdar Aziz, 2016-2017 sezonu başında 4,5 milyon euronun yanı sıra Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın dahil olduğu anlaşmayla Galatasaray'a transfer oldu. Kariyerinde Bursaspor'un ardından Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen Aziz, milli takımda da görev yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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