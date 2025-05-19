Galatasaray Yenikapı kutlama ne zaman, canlı nereden izlenir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması heyecanla bekleniyor

Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray, 25. kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını coşkuya boğacak kutlama organizasyonları için hazırlıklarını sürdürürken, kutlamaların nerede ve ne zaman yapılacağına dair detaylar da netleşmeye başladı. Taraftarlar ise Galatasaray Yenikapı kutlama ne zaman, canlı nereden izlenir soruları gündemde.

GALATASARAY YENİKAPI KUTLAMA NE ZAMAN?

Süper Lig’de sezonun bitimine kısa bir süre kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, kutlamalar için hazırlıklara başladı. Taraftarın merakla beklediği büyük kutlama için İstanbul’un en geniş organizasyon alanlarından biri olan Yenikapı sahili gündemde yer alıyor.

Sarı kırmızılı yönetimin, bu alanda büyük bir kutlama düzenlemek amacıyla İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuru süreci devam ederken, kutlamanın tarihiyle ilgili net açıklama henüz yapılmadı.

Ancak Kayserispor karşılaşmasının ardından elde edilen galibiyetle birlikte resmi hazırlıkların hızlandığı ve Yenikapı’daki kutlamaların, ligin son haftası tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kutlamaları kaçırmak istemeyen taraftarlar, organizasyonların hangi kanallardan yayınlanacağını araştırıyor. Rams Park’ta gerçekleştirilen ilk kutlamalar ve Kayserispor galibiyeti sonrası yaşanan coşku, televizyon kanalları ve dijital platformlar üzerinden canlı yayınlandı.

Devamında yapılacak olan Florya’daki buluşma ve beklenen Yenikapı şöleni için de benzer yayın akışlarının planlandığı ifade ediliyor. Resmi kulüp kanalları, YouTube üzerinden yapılan canlı yayınlar ve spor kanallarının özel yayınları sayesinde Galatasaray taraftarı, kutlamalara ekran başından ortak olabilecek.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de anlık görüntülerle kutlamaların atmosferi taraftarlara ulaştırılacak.

GALATASARAY KUTLAMA NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, 25. şampiyonluğu için büyük bir organizasyon planlıyor. İlk etapta kutlamaların Kemerburgaz’daki yeni tesislerde yapılacağı konuşulsa da, alınan son kararlar doğrultusunda şampiyonluk coşkusu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaşanacağı belirtildi.

Ekip Kayserispor maçının ardından şampiyonluk turunu Rams Park’ta attıktan sonra, gelenekselleşmiş şekilde Florya’ya geçerek taraftarıyla buluştu.