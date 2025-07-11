Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 14:25 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:25 - Güncelleme:

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü nikah masasına oturmuştu. Düğün törenlerine başlayan çiftin kına gecesinden görüntüler gündem olurken Gamze Türkmen kimdir, mesleği ve kimin kardeşi olduğu merak ediliyor.

“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” programlarının sunucusu Kadir Ezildi ile evlenen Gamze Türkmen kimdir, kimin kardeşi merak ediliyor. GAMZE TÜRKMEN KİMDİR? 1993 yılında Erzurum'da doğan Gamze Türkmen, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Gamze Türkmen, Kadir Ezildi ile bir süre önce nişanlanmıştı. Çift, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü evlendi. Medyada eşi Kadir Ezildi'nin paylaşımlarında yer aldıkça görünen Türkmen, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediliyor. GAMZE TÜRKMEN KİMİN KARDEŞİ? "Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile tanınan Fırat Türkmen'in kardeşidir. 1998 yılında doğan Fırat Türkmen, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını 2022 yılında tamamladı. GAMZE TÜRKMEN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE? Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Gamze Türkmen'in mesleği hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. İlgili Haber Kadir Ezildi dünyaevine girmeye hazırlanıyor: Kına gecesi paylaşımları gündem oldu: 500 bin TL...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan