Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi

Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü nikah masasına oturmuştu. Düğün törenlerine başlayan çiftin kına gecesinden görüntüler gündem olurken Gamze Türkmen kimdir, mesleği ve kimin kardeşi olduğu merak ediliyor.

“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” programlarının sunucusu Kadir Ezildi ile evlenen Gamze Türkmen kimdir, kimin kardeşi merak ediliyor. 

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

1993 yılında Erzurum'da doğan Gamze Türkmen, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Gamze Türkmen, Kadir Ezildi ile bir süre önce nişanlanmıştı. Çift, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü evlendi. Medyada eşi Kadir Ezildi'nin paylaşımlarında yer aldıkça görünen Türkmen, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediliyor.

Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi - 1. Resim

GAMZE TÜRKMEN KİMİN KARDEŞİ?

"Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile tanınan Fırat Türkmen'in kardeşidir. 1998 yılında doğan Fırat Türkmen, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını 2022 yılında tamamladı.

Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi ile evlendi - 2. Resim

GAMZE TÜRKMEN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Gamze Türkmen'in mesleği hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Daha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerÜmraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda! - HaberlerBu hafta hangi filmler vizyona girecek? Superman ve daha fazlası 11 Temmuz'da vizyonda!Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir? - HaberlerSağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir?Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyor - HaberlerSrebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? 30. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılıyorYetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesi - HaberlerYetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi sınav sonuçları isim listesiGeçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerGeçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonraki Haber Yükleniyor...