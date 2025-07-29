Garanti çöktü mü, Garanti bankası neden açılmıyor? 29 Temmuz Garanti Mobil erişim sorunu

Garanti bankası uygulamasına erişimde 29 Temmuz 2025 tarihinde bazı kullanıcılar sorun yaşıyor. Garanti çöktü mü, Garanti bankası neden açılmıyor gibi sorular gündeme getirildi.

Garanti bankası çöktü mü sorusu gündemde yer buldu. 29 Temmuz 2025 Salı günü gece saatlerinde mobil uygulamaya erişim sorunları yaşanıyor.

GARANTİ ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti BBVA tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, mobil bankacılık hizmetlerinde yaşanan kesintinin teknik bir altyapı sorunu ya da planlı bakım çalışması kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bankadan erişim sorununa dair herhangi bir doğrulama ya da düzeltme bilgisi henüz gelmedi.

GARANTİ BANKASI NEDEN AÇILMIYOR?

Garanti Bankası mobil uygulamada yaşanan erişim sorunları nedeniyle işlem yapılamadığı bazı kullanıcılar tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtirken bankacılık işlemlerinde de aksama ve hata aldıkları aktarıldı.

Garanti Bankası mobil uygulamasında yaşanan teknik aksaklığın ne zaman giderileceği ise henüz netlik kazanmadı. Kısa süre içinde uygulamanın tekrar aktif ve sorunsuz çalışması bekleniyor.