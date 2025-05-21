Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak!

Gassal 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Tabii platformundan yayınlanacak Gassal 2. sezon ilk sahnesi de yayınlandı. Ahmet Kural, gassal karakteri ile yeni sezonda da duygusal anlar yaşatacak.

Tabii platformundan ilk sezonuyla en çok izlenen yapımlar arasına giren Gassal, 2. sezonuyla geri dönüyor.

Merakla beklenen dizinin yayınlanacağı tarih açıklandı ve izleyiciler gün saymaya başladı. Yayınlanan Gassal 2. sezon ilk sahnesine on binlerce yorum yağdı.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Ahmet Kural'ın gassal karakterini canlandırdığı Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü tabii platformunda başlayacak.

2. SEZONDAN İLK SAHNE!

Gassal 2. sezon ilk sahnesi izleyenlere farklı duygular yaşatıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kardeşinin ölümü üzerine kalan üç yeğeni ile parkta görülüyor. Baki, çocukları eve gitmeye ikna ederken bir kadının "Bakamayacaksan doğurmayacaksın işte" sözüne "Peki bakabilsem doğurabiliyor muyum sence?" şeklinde cevap veriyor.

YENİ KARAKTERLE HİKAYEYE YÖN VERECEK

Dizinin 2. sezon sürprizlerinden biri de oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakterin, hem komedi dozunu artıracağı hem de olayların seyrini kökten değiştireceği konuşuluyor.

GASSAL KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Gassal, 2024 yılı yapımı, tabii platformunda yayınlanan dram ve komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Başrolünde Ahmet Kural yer almaktadır.

Mesleği gassallık olan Baki ölümle karşı karşıya kalmasının ardından kendi cenazesini yıkayacak birisini ararken aynı zamanda yalnızlığını sorgulamaktadır.

Ahmet Kural - Baki

Erdal Cindoruk - Aziz

Ebru Cündübeyoğlu - Mafya eşi Buse

Mesut Akusta - Haris

Serkan Ercan - Nazım

Demir Karahan - Hüseyin

Hakan Vanlı - Nizammeddin

Sibel Aytan - Elif

Muharrem Türkseven - Ahmet

Ezgi Özyürekoğlu - Neslihan

Mehmet Güzel - Merdan

Ferhan Vural - Nadir

Teoman Akı - Erdem