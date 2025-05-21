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Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gassal 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Tabii platformundan yayınlanacak Gassal 2. sezon ilk sahnesi de yayınlandı. Ahmet Kural, gassal karakteri ile yeni sezonda da duygusal anlar yaşatacak. 

Tabii platformundan ilk sezonuyla en çok izlenen yapımlar arasına giren Gassal, 2. sezonuyla geri dönüyor. 

Merakla beklenen dizinin yayınlanacağı tarih açıklandı ve izleyiciler gün saymaya başladı. Yayınlanan Gassal 2. sezon ilk sahnesine on binlerce yorum yağdı. 

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Başrolünde Ahmet Kural'ın gassal karakterini canlandırdığı Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü tabii platformunda başlayacak. 

2. SEZONDAN İLK SAHNE!

Gassal 2. sezon ilk sahnesi izleyenlere farklı duygular yaşatıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kardeşinin ölümü üzerine kalan üç yeğeni ile parkta görülüyor. Baki, çocukları eve gitmeye ikna ederken bir kadının "Bakamayacaksan doğurmayacaksın işte" sözüne "Peki bakabilsem doğurabiliyor muyum sence?" şeklinde cevap veriyor.

Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak! - 1. Resim

YENİ KARAKTERLE HİKAYEYE YÖN VERECEK

Dizinin 2. sezon sürprizlerinden biri de oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakterin, hem komedi dozunu artıracağı hem de olayların seyrini kökten değiştireceği konuşuluyor.

Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak! - 2. Resim

GASSAL KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Gassal, 2024 yılı yapımı, tabii platformunda yayınlanan dram ve komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Başrolünde Ahmet Kural yer almaktadır. 

Mesleği gassallık olan Baki ölümle karşı karşıya kalmasının ardından kendi cenazesini yıkayacak birisini ararken aynı zamanda yalnızlığını sorgulamaktadır.

Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu: Ahmet Kural yine ağlatacak! - 3. Resim

Ahmet Kural - Baki
Erdal Cindoruk - Aziz
Ebru Cündübeyoğlu - Mafya eşi Buse
Mesut Akusta -    Haris
Serkan Ercan -    Nazım
Demir Karahan -    Hüseyin
Hakan Vanlı -    Nizammeddin
Sibel Aytan -    Elif
Muharrem Türkseven -    Ahmet
Ezgi Özyürekoğlu -    Neslihan
Mehmet Güzel -    Merdan
Ferhan Vural -    Nadir
Teoman Akı -    Erdem 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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