Gassal 3. sezon ne çıkacak, yeni sezon olacak mı? Gassal 3. sezon tarihi heyecanla bekleniyor!

TRT'nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Gassal” dizisi yeni sezonuyla büyük bir çıkış yaptı. İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve sosyal medyada sıkça konuşulan dizi hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti. 24 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan ikinci sezonun ardından izleyicilerin aklında Gassal 3. sezon ne çıkacak, yeni sezon olacak mı soruları oluştu.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

Gassal 3. sezon için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, ikinci sezonunu 24 Mayıs 2025 tarihinde seyirciyle buluşturdu.

Yeni sezonun ardından gözler üçüncü sezona çevrildi. Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında yaptığı açıklamada üçüncü sezonun kesinleştiğini duyurdu. Henüz net bir yayın tarihi paylaşılmadı fakat Karaarslan’ın ifadelerine göre çekimler için hazırlık süreci başlamış vaziyette.

Gassal 3. sezon için prodüksiyon ekibinin yakın zamanda sete çıkacağı belirtiliyor. Büyük merakla beklenen Gassal 3. sezon yayın tarihine dair kesin bilgiler ise Tabii platformu üzerinden duyurulacak.

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GASSAL YENİ SEZON OLACAK MI?

Gassal yeni sezon ile ilgili en net cevap yapımın senaristi Sümeyye Karaarslan’dan geldi. İkinci sezonun galasında konuşan Karaarslan, Gassal’ın üçüncü sezonunun kesinleştiğini ve yeni bölümler için senaryo çalışmalarının başladığını açıkladı. Merakla beklenen yeni sezon için ise geri sayım başlamış durumda.

GASSAL 3. SEZON NEREDE İZLENİR?

Gassal 3. sezonuyla da TRT’nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. İlk iki sezonu gibi yeni sezon bölümleri de yalnızca bu platformda yayınlanacak. İzleyiciler, platforma üye olarak diziyi diledikleri zaman izleyebiliyor.

Tabii son dönemde orijinal içerikleriyle dikkat çeken bir dijital mecra haline gelirken Gassal da platformun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Yeni sezon bölümleri yayınlandığında hem uygulama hem de web üzerinden izlenebilecek. Gassal 3. sezon yayın tarihinin açıklanmasının ardından, platformda fragman ve bölüm duyurularının da paylaşılması bekleniyor.