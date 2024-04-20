Gazeteci Nevşin Mengü’nün hayatı ve biyografisi

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, son zamanlarda yoğun ilgi gören isimlerden biri haline geldi. Özellikle Nevşin Mengü evli mi, kaç yaşında, nereli gibi konular merak konusu oldu. İşte Nevşin Mengü'nün hayatıyla ilgili merak edilen detaylar...

Son zamanlarda sıkça merak edilen isimlerden biri olan başarılı gazeteci Nevşin Mengü'nün hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Özellikle Nevşin Mengü'nün evli olup olmadığı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar merak konusu haline geldi. İşte Nevşin Mengü'nün hayatı hakkında bilinenler...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Nevşin Mengü, 1982 yılında dünyaya geldi. Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızı olan Nevşin'in Burak adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Ailesi aslen Kastamonu İnebolu'ya dayanmaktadır. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde "Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler" üzerine yaptı.

NEVŞİN MENGÜ HAYATI VE KARİYERİ

Televizyonculuk kariyerine 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlayan Mengü, burada Kadınlar Kulübü programını sunarak adını duyurdu. 2006 yılında Habertürk'e geçerek muhabirlik yapmaya başladı ve ardından One Ajans'ın Tahran muhabirliğini üstlendi. 2011 yılı Temmuz ayında, Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın hastalığı sebebiyle aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra CNN Türk'e geçiş yapan Mengü, burada editörlük yapmış ve ana haber bültenlerini sunmuştur. Ancak 2017 yılında CNN Türk yönetimi tarafından işine son verilmiştir. Bu tarihten itibaren Nevşin Mengü, BirGün Gazetesi ve Bavul dergisi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır. Mengü, İngilizce'yi iyi derecede, Almanca ve Farsça'yı ise orta düzeyde bilmektedir. Ayrıca vejetaryen beslenen ve triatlon sporuyla ilgilenen Mengü'nün "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?" isimli bir kitabı bulunmaktadır.