Gaziantep elektrik kesintisi 24-25 Kasım Toroslar Elektrik (Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Nurdağı, Yavuzeli)
Gaziantep elektrik kesintisi 24-25 Kasım programı ve yapılacak çalışma saatleri Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle ise kesintiler Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Nurdağı, Yavuzeli ilçelerinde yaşanacak. İşte Toroslar EDAŞ planlı kesinti listesi...
Gaziantep elektrik kesintisi 24-25 Kasım programı ve kesinti saatleri vatandaşlar ile paylaşıldı. Toroslar Elektrik kesinti sorgulama yapacak vatandaşlar Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Nurdağı, Yavuzeli elektrik kesintisi saatlerine ulaşabilecekler.
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25 KASIM
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, HÜRRİYET, KARŞIYAKA, PINAR
Bakım Çalışması
25.11.2026 12:30 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURATLI
Bakım Çalışması
25.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENTEPE, FAKILI
Bakım Çalışması
25.11.2026 14:15 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURATLI
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENTEPE
Bakım Çalışması
24.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARLABAŞI
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINÜZÜM 15 NOLU, 4 NOLU, 255, BOĞAZİÇİ 26 NOLU, BOĞAZİÇİ 19 NOLU, BOĞAZİÇİ ZAMBAK, BOĞAZİÇİ 27 NOLU, PAPATYA, UMUT, BOĞAZİÇİ 20 NOLU, BOĞAZİÇİ 17 NOLU, BOĞAZİÇİ 15 NOLU, KABARCIK, BOĞAZİÇİ 36 NOLU, BOĞAZİÇİ 25 NOLU, BOĞAZİÇİ KARANFİL, ÜZÜMLÜ, 18020 NOLU, BOĞAZİÇİ 16 NOLU, BOĞAZİÇİ SÜMBÜL, BOĞAZİÇİ 31 NOLU, BOĞAZİÇİ 13 NOLU, MEHTAP, BOĞAZİÇİ 2 NOLU, BOĞAZİÇİ 32 NOLU, ŞEHİT VEYSEL GÜNAY, LALE, BOĞAZİÇİ 43 NOLU, EREN, BOĞAZİÇİ 10 NOLU, 18001 NOLU, 18019 NOLU, BOĞAZİÇİ 35 NOLU, BOĞAZİÇİ 22 NOLU, BOĞAZİÇİ 1 NOLU, BOĞAZİÇİ 44 NOLU, BOĞAZİÇİ DERE, HUZURLU, 508 NOLU, 605, BOĞAZİÇİ 33 NOLU, BOĞAZİÇİ 12 NOLU, ÖZLEM, NERGİZ, BOĞAZİÇİ 14 NOLU, GÜZİDE, BOĞAZİÇİ 18 NOLU, KIRMIZI TEPE, BOĞAZİÇİ 30 NOLU, 18003 NOLU, BOĞAZİÇİ KARDELEN, 18004 NOLU, SARP, 18014 NOLU, MEHMET BOZGEYİK, BOĞAZİÇİ 46 NOLU, BOĞAZİÇİ 47 NOLU, BOĞAZİÇİ 51 NOLU, YALIN, KURNA, CEVİZLİ, 18018 NOLU, BOĞAZİÇİ 21 NOLU, DİLBER, GÜL, KEREM, BOĞAZİÇİ 9 NOLU, LİSE, BOĞAZİÇİ 45 NOLU, NİLÜFER, BOĞAZİÇİ 34 NOLU, MURATLAR, BOĞAZİÇİ 41 NOLU, SEVGİ, BOĞAZİÇİ 23 NOLU, İHSAN, GÜVEN, OSMAN NURİ ÖZER, DEFNE, SELVİ, İREM, BOĞAZİÇİ 50 NOLU, ÇİLEK, İNCİRLİ PINAR, FENER
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHMARAN
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINYOLU
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1., 5 NOLU, 6 NOLU, AĞAOĞLU, GARNİZON, GAZİANTEP, HAKKI DEMİREL, HÜKÜMET, KEMAL BALIKESİRLİ, KÖSEİBRAHİM OĞULLARI, SELİMOĞLU, ŞEHİT İBRAHİM ASLAN, ULUS, YÜNCÜLER, 10 NOLU-1
Bakım Çalışması
24.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5 NOLU, ULUS, ÇİÇEK, GARNİZON, KARANFİL, HAKKI DEMİREL, KURTULUŞ, 1., 2 NOLU, İSMETPAŞA, SELİMOĞLU, HÜKÜMET, SANTRAL, 21 NOLU, İSTASYON, MERT, 22 NOLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÜNKAR HACI BEKTAŞİ VELİ, BARIŞ, İSMETPAŞA, 1., 2 NOLU, HAKKI DEMİREL, GARNİZON, 25 NOLU, KURDOĞLU, 22 NOLU, VALİ MUAMMER GÜLER, KEMAL BALIKESİRLİ, KOYUNCULAR, İSTASYON, EMNİYET, 21 NOLU, GARNİZON-1, 205 NOLU, MERT, GAZİANTEP, BARDACIK, BÜLBÜL, ŞEHİT İSMET CAN
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEDA, HARUN, NUR, YETKİN
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBAHAR, İBNİ SİNA, EFE, HÜRRİYET, ÖZLEM, ÇAMLIK, NUR, MEVLANA-1, ARİF, KANUNİ SULTAN SULEYMAN, YETKİN, DEMİRBİLEK, KUBİLAY
NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL AHMET YİĞİT, SANAYİ, GÜZİN, KARAOĞLANOĞLU, 224 NOLU, H.AHMET YESEVİ, 217 NOLU, ABBASLAR, MENDERES, 206 NOLU, İSTASYON, GAZİOSMAN PAŞA, ŞEHİT POLİS HASAN CEVAHİR ÇELİK
Bakım Çalışması
25.11.2026 15:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 206 NOLU, ABBASLAR, 208 NOLU, 211 NOLU, H.AHMET YESEVİ, GAZİOSMAN PAŞA, KAHRAMANMARAŞ, KARAOĞLANOĞLU, 404 NOLU, HİLMİ KUTLUBAY, ŞEHİT POLİS EMİN GÜLER, 904 NOLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 201 NOLU, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, SANAYİ, GAZİLER
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTLUCA, KAVUNLUK, ÇİFTLİK, ÖZYURT, TINAZDERE, TINAZDERE YENİKÖY, YENİYURT, YENİKÖY
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYDÜZ, BAHÇELİ, KÜÇÜKKARACAÖREN, MILLA, ŞIHIN, FİLİZ, İKİZKUYU, BAKİ, LİMAN, TAHTAKÖPRÜ, GÖVLER, MEYDAN, MEYİLLİ, SUSAM, TAŞLIK
Bakım Çalışması
24.11.2026 14:30 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TINAZDERE
Bakım Çalışması
24.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILSEKİ, YEŞİLHÖYÜK
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLANLAR ÇİFTLİĞİ, YAZILI
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126251 NOLU, 126257 NOLU, 126258 NOLU, 126259 NOLU, 126260 NOLU, 126262 NOLU, 126263 NOLU, 126264 NOLU, RECEP KAŞMER, YAĞAN
Bakım Çalışması
25.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 134013 NOLU
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001 NOLU, 109002 NOLU, 109003 NOLU, 109004 NOLU, 109005 NOLU, 109006 NOLU, 109007 NOLU, 109008 NOLU, 109009 NOLU, 109010 NOLU, 109011 NOLU, 109012 NOLU, 109013 NOLU, 109015 NOLU, 109016 NOLU, 109017 NOLU, 109018 NOLU, 109019 NOLU, 109020 NOLU, 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, 139007 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34065, 34066, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, NARLICA YOLU, 108007 NOLU, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUDAK, KARAKABİR ÇIKMAZ, BEŞKUYU, AHMO M.ALİ, 125001 NOLU, 125100 NOLU, BUDAK YOLU, BOZBAĞ, DIMIŞKILI, DIMIŞKILI KÜME EVLER, IŞIKLI
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 165007 NOLU, 100 NOLU, 157002 NOLU, 157003 NOLU, 157004 NOLU, 157005 NOLU, 157006 NOLU, 157007 NOLU, OZANLI
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 99037 NOLU, 99040 NOLU, 99041 NOLU, 99042 NOLU, 99043 NOLU, 99044 NOLU, 99045 NOLU, 99046 NOLU, 99071 NOLU, 99072 NOLU, 99074 NOLU, 99140 NOLU, ŞEHİT ŞAHİN ÖZKARA
Bakım Çalışması
24.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100 NOLU, 158004 NOLU, DOĞANCA, KIRBAYIR
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100004 NOLU, 100014 NOLU, 100018 NOLU, 100024 NOLU, 100025 NOLU, 100028 NOLU, 100030 NOLU, 100049 NOLU, 100050 NOLU, 100051 NOLU, 100052 NOLU, 100053 NOLU, 100055 NOLU, 100056 NOLU, 100057 NOLU, 100059 NOLU, 100060 NOLU, 100072 NOLU, 100073 NOLU, 100082 NOLU, 130 NOLU, 101001 NOLU, 101011 NOLU, 101013 NOLU, 51 NOLU, 98157 NOLU
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100004 NOLU, 100050 NOLU, 100053 NOLU, 100054 NOLU, 100056 NOLU, 100060 NOLU, 100063 NOLU, 100064 NOLU, 100065 NOLU, 100066 NOLU, 100068 NOLU, 100069 NOLU, 100070 NOLU, 100073 NOLU, 100074 NOLU, 100075 NOLU, 100076 NOLU, 100077 NOLU, 100078 NOLU, 100079 NOLU, 100080 NOLU, 100081 NOLU, 100082 NOLU, 100084 NOLU, 100087 NOLU, 100090 NOLU, 100091 NOLU, 100092 NOLU, 100093 NOLU, 100094 NOLU, 100095 NOLU, 100096 NOLU, 100097 NOLU, 100099 NOLU, 100100 NOLU, 100115 NOLU, 130 NOLU, 71030 NOLU, 101002 NOLU, 101023 NOLU, 101025 NOLU, 101027 NOLU, 101029 NOLU, 101031 NOLU, 101033 NOLU, 101035 NOLU, 101041 NOLU, 101043 NOLU, 98154 NOLU, HASİP DURU, 1.SANAYİ, 93130 NOLU
Bakım Çalışması
24.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100004 NOLU, 100035 NOLU, 100036 NOLU, 100037 NOLU, 100038 NOLU, 100040 NOLU, 100041 NOLU, 100043 NOLU, 100044 NOLU, 100045 NOLU, 100046 NOLU, 100047 NOLU, 100048 NOLU, 100071 NOLU, 100083 NOLU, 100085 NOLU, 100088 NOLU, 100098 NOLU, 100106 NOLU, 100107 NOLU, 100126 NOLU, 100228 NOLU, 100229 NOLU, 100231 NOLU, 100232 NOLU, 100234 NOLU, 100236 NOLU, 100238 NOLU, 100239 NOLU, 100241 NOLU, 100242 NOLU, 100243 NOLU, 100244 NOLU, 100246 NOLU, 100247 NOLU, 100248 NOLU, 100251 NOLU, 100295 NOLU, 282 NOLU, 86 NOLU, ŞEHİT İBRAHİM ASLAN, ŞEHİT ŞAHİN ÖZKARA, 44 NOLU, ANTEBİ ZADE, 101049 NOLU, 85 NOLU, 99037 NOLU, 99043 NOLU, 99044 NOLU, 99045 NOLU, 99046 NOLU, 99047 NOLU, 99048 NOLU, 99049 NOLU, 99062 NOLU, 77086 NOLU
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ BEY, MAHOPAŞA, ŞEHİT SİNAN İNCE, 110015 NOLU, 21019 NOLU, 21040 NOLU, 25055 NOLU, 31002 NOLU, 31004 NOLU, 31005 NOLU, 31006 NOLU, 31010 NOLU, 31011 NOLU, 31012 NOLU, 31013 NOLU, 31014 NOLU, 31015 NOLU, 31019 NOLU, 31021 NOLU, 31022, 31024 NOLU, 31049 NOLU, 31065 NOLU, 31066, 31083, 31085, 31086, 31087, 31088, 31089, 31092, 31093, 31094, 31095, 31119, ADALAR, AKER, BERBER MUSTAFA, DALLI, DERVİŞ HACI, FARABİ, KARAPINAR, KARŞIYAKA, MEHMET AKİF, ÖCÜKOĞLU, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, Ş.KAZIM TEKİN, ŞEHİT AHMETOĞLU, TAYYAR DELEN, TEKBIYIK
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 151185 NOLU, 11002 NOLU, 84001, 84003 NOLU, 84004 NOLU, 84006, 84007 NOLU, 84008 NOLU, 84009 NOLU, 84010 NOLU, 84015 NOLU, 84020 NOLU, 84022, 84023 NOLU, 84024 NOLU, 84025 NOLU, 84027 NOLU, 84028 NOLU, 84029 NOLU, 84030 NOLU, 84031 NOLU ÇIKMAZ, 84032, 84033 NOLU ÇIKMAZ, 84034 NOLU, 84036 NOLU, 84037 NOLU, 84039 NOLU, 84041 NOLU, 84042 NOLU, 84043 NOLU, 84044 NOLU, 84045, 84046, 84048, 84049, 84057 NOLU, 84171 NOLU, ŞEHİT EROL KÖSEOĞLU, 110002, 110003 NOLU, 110004 NOLU, 110005 NOLU, 110006 NOLU, 110007, 110007 NOLU, 110008 NOLU, 110009 NOLU, 110011 NOLU, 110012 NOLU, 110013 NOLU, 110014 NOLU, 110016 NOLU, 110017 NOLU, 110018 NOLU, 110019 NOLU, 110020 NOLU, 110021 NOLU, 110022 NOLU, 110023 NOLU, 110024, 110025 NOLU, 110030, DÜLÜK, DÜLÜK KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİ, ŞEHİT POLİS MUHAMMED EMİN ÇELİK, 150129, 150145, 150150 NOLU, 150151, 150153, 150173, 150200, 150201, 150202, 150205, 150206, 150207, 150209, KUME EVLER
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAHOPAŞA, Ş. HANİFİ YÜCELER, 50007 NOLU, 50070 NOLU, 50084 NOLU, 50088 NOLU, 50089 NOLU, 50090 NOLU, 50091 NOLU, 50092 NOLU, 50094 NOLU, 50096 NOLU, 50097 NOLU, 50100 NOLU, 50103 NOLU, 50105 NOLU, 50136 NOLU, 50140 NOLU, 50142 NOLU, 50144 NOLU, 50146 NOLU, 50150 NOLU, 50152 NOLU, 50154 NOLU, 50156 NOLU, 50160 NOLU, 50162 NOLU, 50163 NOLU, 50164 NOLU, 50166 NOLU, 50167 NOLU, 50168 NOLU, 50183 NOLU, 55008, 55025 NOLU, 64125 NOLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 87132, 128002 NOLU, 128040 NOLU, 66001 NOLU, 66002 NOLU, 66003 NOLU, 66004 NOLU, 66005 NOLU, 66006 NOLU, 66007 NOLU, 66008 NOLU, 66009 NOLU, 66010 NOLU, 66011 NOLU, 66012 NOLU, 66013 NOLU, 66014 NOLU, 66015 NOLU, 66016 NOLU, 66017 NOLU, 66018 NOLU, 66019 NOLU, 66020 NOLU, 66021 NOLU, 66022 NOLU, 66023 NOLU, 66024 NOLU, 66025 NOLU, 66026 NOLU, 66027 NOLU, 66028, 66029 NOLU, 66031, 66042 NOLU, 66043 NOLU, 66044 NOLU, 66048 NOLU, 66049 NOLU, 66050 NOLU, 66051 NOLU ÇIKMAZ, 66052 NOLU, 66053 NOLU, 66054 NOLU, 66055 NOLU, 66056 NOLU, 66057 NOLU, 66058, 66059 NOLU, 66060 NOLU, 66061 NOU, 66062 NOLU, 66063 NOLU, 66064 NOLU, 66065, 66066, 66066 NOLU, 66068 NOLU, 66070, 66071, 66072, 66074, 66075, 66076, 66077, 66078, 66079, 66080, 66081, 66082, 66083, 66085, 66086, 66086 NOLU, 66087 NOLU, 66089, KÜME EVLER MEVKİİ, SAM
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82035 NOLU, 08031 NOLU, 110011 NOLU, 110017 NOLU, 110018 NOLU, 110019 NOLU, BADEMCİ, ÇELİK, HAYTAOĞLU, KASAP SAİT, KORUTÜRK, ÖĞRETMEN, ŞOFÖR ALİ, TEKEL, CEYDELİ, ÇETİN, FEDAİ KALMAZ, FEDAİ MUSTAFA, 31032 NOLU, 31088, DERVİŞ HACI, KARŞIYAKA, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, 40019 NOLU, 41003 NOLU, 41005, 41006 NOLU, 41007 NOLU, 41008 NOLU, 41009 NOLU, 41010 NOLU ÇIKMAZ, 41021 NOLU, 41026 NOLU, 41027 NOLU, 41028 NOLU, 41031 NOLU, 41034, 41037 NOLU, 41038 NOLU, 41042 NOLU, 41045 NOLU, 41047 NOLU, 41052 NOLU, 41060 NOLU, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065 NOLU, 41066 NOLU, 41067, 41068, 41069, 41070, 41071, 41072, 41073, 41074, 41075, 41076, 41077, 41095, 41096 ÇIKMAZ, 41097 ÇIKMAZ, 41098, 41101 ÇIKMAZ, 41180, 9 EYLÜL, ALTINTAŞ, AŞIK GEÇİDİ, AYDIN, ÇEVİKER, DENİZ, DUMLUPINAR, ESENTEPE, GİRNE, HATİP, İSKELE, KAMBER ÇIKMAZI, KAPLAN, KAYNAK GEÇİDİ, LİMAN, NAMIK KEMAL, NİŞANCI, OKÇU, ONBAŞI, ÖCAL ÇIKMAZI, ÖKKEŞ POSTACI, POSTACI, SANDALCI, Ş.ŞERİF TİLKİOĞLU, ŞEHİT BAKİ ÇULCU, ŞEHİT SERDAR ASLAN, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK, ŞENTÜRK, ŞOFÖR ALİ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, 49022, 49070 NOLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ BEY, 25055 NOLU, 31004 NOLU, 31005 NOLU, 31006 NOLU, 31085, 31086, 31087, 31088, 31089, 31092, 31093, 31119, DERVİŞ HACI, FARABİ, KARŞIYAKA, MAHOPAŞA, ÖCÜKOĞLU, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, ŞEHİT AHMETOĞLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, 139007 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34065, 34066, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, NARLICA YOLU, 108007 NOLU, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUDAK, KARAKABİR ÇIKMAZ, BEŞKUYU, AHMO M.ALİ, 125001 NOLU, 125100 NOLU, BUDAK YOLU, BOZBAĞ, DIMIŞKILI, DIMIŞKILI KÜME EVLER, IŞIKLI
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ NADİ ÜNLER, MİLLİ EGEMENLİK, ÖMER ASIM AKSOY, DUİSBURG, 58008 NOLU, 58021 NOLU, 58027, 58071, ALİ SİRNEVAİ, DOKTOR NİLÜFER ÖZYURT, KARLSTAD, KETAYÜN BÜYÜKBEŞE, KÜLTÜR, LATİFE KAFADAR, MILLI EGEMENLIK, SERMİN OCAK, ŞEHİT MUSA SOMAY, YUNUS EMRE, 61036, 61038, 61040, 61045, 61046, 61047, 61050, BATTAL BEY, GÜCEYLİOĞLU, KARACAOĞLAN
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ NADİ ÜNLER, 58105, 58100, 58116, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK., 58104, 58096, 58101, 58103, 58102, 58099
YAVUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARAKUYU, SAĞLIK OCAĞI, 33 NOLU, ÖRENLİ