Hatay elektrik kesintisi 24-25 Kasım Toroslar Elektrik (Antakya, İskenderun, Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Yayladağı, Defne, Kırıkhan, Reyhanlı, Belen, Erzin, Kumlu, Altınözü, Payas)
Hatay elektrik kesintisi 24-25 Kasım Toroslar Elektrik web sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin çeşitli mahalle ve sokaklarında planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
Hatay elektrik kesintisi 24-25 Kasım programı belli oldu. Toroslar Elektrik kesinti sorgulama yapan vatandaşlar Antakya, İskenderun, Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Yayladağı, Defne, Kırıkhan, Reyhanlı, Belen, Erzin, Kumlu, Altınözü, Payas ilçelerindeki planlı kesintilerin saatlerine ulaşabilecekler. Kesintiler, bölgelere göre değişen saatlerde uygulanacak; bazı noktalarda 09.00-17.00 saatleri arasında uzun süreli kesintiler yapılırken, bazı bölgelerde ise birkaç saatlik kesintiler planlanıyor. İşte, Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi...
HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25 KASIM
ALTINÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAMBERLİ 8, KAMBERLİ, KAMBERLİ 3, KAMBERLİ 6, KAMBERLİ 7, KAMBERLİ 5, KOZKALESİ 51, KOZKALESİ 16, KOZKALESİ 37, KOZKALESİ 25, KOZKALESİ 41, KOZKALESİ 26, KOZKALESİ 35, KOZKALESİ 48, KOZKALESİ 52, KOZKALESİ 21, KOZKALESİ 9, KOZKALESİ 39, KOZKALESİ 38, KOZKALESİ 34, KOZKALESİ 32, KOZKALESİ 31, KOZKALESİ 27, KOZKALESİ 8, KOZKALESİ 42, KOZKALESİ 17, KOZKALESİ 18, KOZKALESİ 14, KOZKALESİ 33, KOZKALESİ 36, KOZKALESİ 11, KOZKALESİ 22, KOZKALESİ 10, KOZKALESİ 29, KOZKALESİ 13, KOZKALESİ, KOZKALESİ 3, ESKİ KÖY, ESENTEPE, TELLİ TEPE, YAMAÇ, AĞGÖL, SOFULAR-KAMBERLİ ÇEVRE YOLU
ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak APAYDIN 6, APAYDIN 8, MERKEZ 27, APAYDIN 5, HASAN-HÜSEYİN, MERKEZ, APAYDIN 7, APAYDIN 4, APAYDIN 3, APAYDIN 2, APAYDIN 1, BOHŞİN 16, BOHŞİN 17, BOHŞİN 5, BOHŞİN 13, BOHŞİN 18, BOHŞİN 7, BOHŞİN 8, BOHŞİN 9, BOHŞİN 3, BOHŞİN 4, BOHŞİN 2, BOHŞİN 15, BOHŞİN 1, BOHŞİN 6, BOHŞİN 14, BOHŞİN 11, BOHŞİN 12, BOHŞİN 10, BOHŞİN
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI 4
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A 8 ÇIKMAZ 2, 2301., İSTİKLAL 8, ATATÜRK 28, ATEŞ 3, D ÇIKMAZ, E5 KARAYOLU, ÇOLAK ÇIKMAZ, A 3 ÇIKMAZ, CABİRAĞA 1.ÇIKMAZ, A 1 ÇIKMAZ, 2318., ATATÜRK 63, İNCİ 2, A 5 ÇIKMAZ, VEHBİ AKSOY (KAVŞİT), 2307., 2303., S3-, 2314., 2316., İPEKYOLU 10, 2320., 2322., AVCI 3, İSTİKLAL 11, 2315., HACI İSMAİL, GAZİLER, 1005., ASİ 9, ATATÜRK 9, MEZARLIK 5, İPEKYOLU 7, 6. İNİŞ, A 4 ÇIKMAZ 1, ATATÜRK 41, 2304., AVCI 2, GÜL 6, OVALI 1., İNÖNÜ 4, 2325., M. ÜREK, A 6 ÇIKMAZ, GÜZELBURÇ 1., BEYAZ 1, A ÇIKMAZ, AVCI 1, 2306., PAŞA(GÜZELBURÇ), 1007, 2317., ESKİ HASANLI YOLU 1, SEVGİ(GÜZELBURÇ MAH.), CABİRAĞA 2.ÇIKMAZ, AMIKLIOĞLU, B ÇIKMAZ, 2302., İPEKYOLU 4, 2001, 2329., ATATÜRK 39, İPEKYOLU 1, ATATÜRK 32, E ÇIKMAZI, ŞEYH HASAN YOLU 1, İPEKYOLU 2, A 8 ÇIKMAZ 3, CUMHURİYET 16, CABİRAĞA 1, CABİRAĞA, A 2 ÇIKMAZ, UTKU ACUN, ATATÜRK 59, ABDULLAH CÖMERT 2, M.ÜREK, C ÇIKMAZ, A 4 ÇIKMAZ, İPEKYOLU, İNÖNÜ 13, 2321., GÜNDÜZ 4, İPEKYOLU 3, 2324., CEMİL MERİÇ, İNÖNÜ 1, A 8 ÇIKMAZ 1, 2331., İNÖNÜ 11, ŞEYH HASAN YOLU, İPEKYOLU 11, ESKİ HASANLI YOLU, GÜZELBURÇ 2., ATATÜRK 62, İSTİKLAL 14, A 7 ÇIKMAZ, OSMAN AĞA, CUMHURİYET 31, ÇEVRE YOLU, ŞEYH HASAN YOLU 2, A 8 ÇIKMAZ, ASİ 2, İNÖNÜ 17, MAŞUKLU 1, YONCA
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 186, 183, 3511., SARAYCIK, 3701.
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI 5, AŞAĞI 4, AŞAĞI, AŞAĞI 8, TILKICIK 3, MADENBOYU 9, MADENBOYU 2, MADENBOYU 5, MADENBOYU 6, MADENBOYU 3, MADENBOYU 1, MADENBOYU 7, MADENBOYU 13, ANTAKYA-REYHANLI, MADENBOYU 4, MADENBOYU 11, MADENBOYU, MADENBOYU 10
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYIRLI, TEPE 1, LALE SOKAK, SELİM, MENEKŞE 4, KELEK 2, ALKAN, ADALI, MADIMAK 1, BULUT, SÜRAL, SENCARİ, İLHAN ÇETİNKAYA, VURAL, MUHTAR, BUKET 1, DİYAR, YILDIRIM 7, AK 2, HAMİT DOĞRU, BEHİCE, HATAY (YEŞİLOVA)-, UTKU ACUN-, SELVİ 1, 1020, FIRAT-, ORUÇ, SULTAN, OKÇU 1, DERVİŞ, KELEK 1, DUMLUPINAR 2, 4605., AKÇAY 3, DERVİŞ 2, SAĞLIK 1, OKÇU, SANAYİ 3, PAPATYA 5, ATATÜRK 14, CUMHURİYET 26, KELEK, DEMİREL, YAREN, KARDELEN 7, NERGİZ 1, YILDIZ 2, KAÇAL, YUNUS EMRE 3, İNAL 1, ALİ KAMİL KAPLAN, İRFAN 2, FIRAT 2, HAVUZ 1, HUZUR 6, KORKUT, GÜRSOY, YEŞİL 1, ZÜBEYDE, ÇİLEK, ÖZGÜRLÜK 3, ATA 1, DEMİRBİLEK, AHMET TANER KIŞLALI, SEÇKİN 1, YUNUS EMRE 19, ERSÖZLÜ, ÇAMLIK 2, BARIŞ 1, NERGİZ 2, BARIŞ 2, HADDUROĞLU, ASLAN 1, KARAÇAY, AKÇAY, MEZARLIK, EZER 1, ZEYTİN, 1018, YAĞMUR 2, UTKU ACUN 1, SAĞLIK 6, İRFAN, EYLEM, YÜCEDAĞ, İNAL, KELEK 3, HATAY 2, NERGİZ 3, 100.YIL, İRFAN 1, SEÇKİN
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİYADE ER SERGEN PAMUKÇU 1, 2019., 186, 172, PİYADE ER SERGEN PAMUKÇU, 183, 182, 220, ZİYARET 2, 7001., 7005., 7002., 7013., 7008., 7012., 7010., 7021, 7016., 7006., 7009., İNÖNÜ 14, YUKARI 2, YUKARI 1, YUKARI 3, AŞAĞI 9, AŞAĞI 1, AŞAĞI 2, YUKARI 4, RAMAZAN ŞAHİN 2, CEMALİDDİN ÖZBAŞ 2, KILINÇ, NECMİDDİN GÖRÜR 1, RAMAZAN ŞAHİN, CEMALİDDİN ÖZBAŞ-, MARUF IŞIK, ÇOLAK KÖPRÜSÜ, SUMMAK 1, CEMALİDDİN ÖZBAŞ 1, EKBER, ŞIK BAĞCILAR, ŞEH HALİL, SUMMAK, KAMİL GÖRÜR, NECMİDDİN GÖRÜR, NECMİDDİN GÖRÜR 2, İNAN OKUL, 1002, CEMALİDDİN ÖZBAŞ, ATATÜRK 60, ALİ CAN, AYDINLI, 2023, 2021., 2017., 2028, 2027., DERVİŞ 4
Bakım Çalışması
25.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72, 68, ŞHT. İLKER DÜZOVA, ŞEHİT POLİS AHMET İŞLER, 70, 3522., MEHMET KAFADAR, BAYBARS, 45, ŞEHİT POLİS MEHMET SELÇUK, GÖKBEN, 624
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3524., 63, 3535., 3537.
Bakım Çalışması
25.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARPAHAN, ARPAHAN 8, PAŞAKÖY 4, KÖYÜN KENDİSİ, PAŞAKÖY 6, PAŞAKÖY
ARSUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10305., 10312., 10313., 10314., 10315., 10328., 335., 350., 365., 367., 370., 372., 373., 375., 380, 381., 398., 500., 510., 525., 526., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 540., 585., AKDENİZ, AKDENİZ 2, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
24.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10345., 10348., 510., 522., 523., 526., 528., 529., 530., 559., 567., 568., 569., 577., 579., 580., 582, 595., ŞEHİT BEDİ ACAR, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
24.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100., 10131., 10133., 10139., 10166., 102., 103., 107., 108., 137., 99., FATİH 2, HACI BEKTAŞ-I VELİ, KARAAĞAÇ KONARLI 1, KARAAĞAÇ KONARLI 3, KONARLI, ORTAYOL
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK 8, ARPAÇİFTLİK MAH 2, ATATÜRK 4, ZARİF, CEMİL DUMAN, 1, CEMİL DUMAN 4, ARPAÇİFTLİĞİ 6, ADALAR 2, AKDENİZ 1, ARPAÇİFTLİK 1, ATATÜRK 19, ÇİFTLİK, ADALAR, UMUT SİTESİ, CEMİL DUMAN 3, AKDENİZ 6, CEMİL TURAN 12, AKDENİZ MENEKŞE, CEMİL DUMAN 2, 945, 6007., PINARLAR, SİTELER, AKDENİZ 3, CEMİL TURAN 4, 892., 6005.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENEKŞE 1, 3., 1.
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKLI, KALE 6, KALE 4, KALE 2, KALE, KALE 1
BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2941, BENLİDERE, YAPRAKLI
Bakım Çalışması
24.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3110, MÜFTÜLER
DEFNE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI 4
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 699., 705., 714., 716., 6., 686., 692., 694., 660., 696., 762., 698., 619., ÇEVRE YOLU, 9., 702., 704., 691., 690., 710., 695., 709., 689., 706., 703., 700., 708.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, ERLER, 4198., YAŞAR DOĞU (HÜRRİYET), PİKNİK, 4309., 4308., 4199., 4311., PARK, POSTANE, 305., ZARİF, 4512., BULUNAMAYAN 20, 4325., 4520., ADNAN MENDERES, FAHRİ KORUTÜRK, 4517., 4203., ÇINAR 3, YAPRAK, AHMET DOĞRUEL, GÜRGEN, CELAL ATİK (İSMAİLLİ), ÜRGEN, 4201., ATATÜRK (İSMAİLLİ), 4503., KEREM, 4200., ÇAĞLAYAN (İSMAİLLİ), UĞUR MUMCU 3, ÇOBAN, ATATÜRK, 4217., DAR, 4315., ARDIÇ, 4212., 4220., 4310., GONCA, LİSE, İPEK, 4211., 4207., 4213., 4210., 4301., 4513., NARİN, 4205., ŞAİR ALİ YÜCE, 4506., 4519., 4209., AŞIK VEYSEL, 4523., 4510., 4508., YEŞİLTEPE, 4516., HÜRRİYET, 4306., 4105., 4218., HİDRO, CELAL ATİK, SARAY, PAPATYA, ŞEYH DAVUT, 4324., ŞAİR SABAHATTİN YALKIN, ÇAĞLAYAN, 4502., 4501., 4313.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4412., ŞELLALE YOLU, 4448., ÜRGEN (KARYER), ŞAİR SABAHATTİN YALKIN, YAMAÇLAR (KARYER), 4401., YAMAÇ, 4332., SARAY, 4307., HARBİYE, YAMAÇLAR, HİDRO, 4402., ÜRGEN, 4403., BARAJ, 4308., 4407., MANOLYA, ŞELLALE
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38., 1968., 1907., 2000., 2. (DURSUNLU), MEZARLIK YOLU, 1931., 1955., 1. YAMAÇ, 1932., 1839., 1999., 1990., 2063., 35., 1978., 1997., 1935., 2064., 1847., 20., 1823., SPORCULAR, 1979., 32., 1936., 28., 1851., 1820., 1966., 1946., 2061., 1964., 2066., 1970., 2065., 1962., 2003., 2062., 2011., 1929., 2012., ŞEHİT HASAN HELVACI 1, 2013., 1937., 1984., 1996., 1977., 2036., 1985., 1975., 2006., 2028., 1969., 2025., 2020., 1972., SAHA, 2026., 2010., 1941., DURSUNİYE, 1973., 1944., 1981., 1995., 1987., 2018., 1992., 2014., 1983., 2007., 2023., 1947., ÇEŞMELER, 1922., 2071., 1951., 1994., 1934., 1948., 1989/1., 1967., 1942., CENNET, 1986., 1993., 1939., 2021., 1949., DURSUNLU, ŞEHİT ZEYNO GÜZELKOKAR 1, 1998.
DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 504 NOLU, AKDENİZ, ATABEY, BİLGEHAN AKSOY, DEMET, DEMİR, DENGE, DİSPANSER, ERDOĞUK, GANİ, GAZİ İLKOKULU, GÖKİSA, GÜNDÜZ, HAKİM, İLKBAHAR, KAHVECİLER, NEBİ, ONAR, SEDEF, SEMA, YEŞİL 1
Bakım Çalışması
25.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2201 NOLU, ÇAKIL OĞLU, İNÖNÜ, KALLİCEK, KARABAYIR, KÜLLÜCÜLER, MÜLAYİM 1, SAĞLAMLAR, TOP ÇINAR
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, HANİFİ BOSO, ÇAYLI, 410 NOLU, 413 NOLU, 416 NOLU, ALİ İHSAN BÖLÜKBAŞI, BAKIRCILAR, GAZİ İLKOKULU, İNÖNÜ, KASAPLAR, LÜTFÜ EVREN, NURSAN MERKEZ CAMİ, ÖREN, PAZAR 1, ŞEHİT EMİN BAYIRLI, HAKİM, KERVAN, UFUK
Bakım Çalışması
24.11.2026 11:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEFNE, ERTAN, ÜNAL 1, ADI KUTLU, AKYÜZ, DEĞİRMEN 2, EGE, GÜNDÜZ, TEZCAN
Bakım Çalışması
25.11.2026 11:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KARABÜK, 2.KARABÜK, 3.KARABÜK, BİLGEHAN AKSOY, ÇUKURCA, DAMLA, DEĞİRMEN 2, ERASLAN, ESİN, KUMLU, KÜÇÜK, NARLI, TUNÇ, YAŞAR
Bakım Çalışması
24.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100.YIL, ABACIOĞLU, AVCILAR, BİLGEHAN AKSOY, ÇAKIL TAŞI, DEMİR, ERDOĞUK, GÜNDÜZ, MELTEM, RÜYA, RÜZGARLI, ZEHİR
ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALBAY OSMAN TIBIKOĞLU, GÖKÇELİ, BABÜRHAN, KARGALAR
Bakım Çalışması
25.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, BELEDİYE, DEMOKRASİ, GÖKCANLAR, GÖKÇELİ, JÜRGEN RETTER, MULUKLAR, ŞEHİT BARIŞ DOĞAN, ŞEHİT DAVUT YÜLEK, ŞEHİT OĞUZCAN EKİZ, GÜRZLER, KURTULUŞ, SULTAN BEYAZIT, SULTAN SÜLEYMAN, AKSAYLAR, HACI HASAN KARAKURUM, SOYERLER, ŞÜKRÜ PAŞA, FAKILAR, KIZIL AHMETLİ, NALBANTLAR
İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 217, 235, 271, 274, 276, 278, CAMİ, ÇAMLIK, KOMANDO
Bakım Çalışması
25.11.2026 13:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, 103, 2802., 2803., KOMANDO, ŞEHİT YUSUF AKIN, UTKU ACUN
Bakım Çalışması
25.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 13, 18, 19, 209, 213, 215, 219, 221, 222, 223, CAMİ, UTKU ACUN, UTKU ACUN (KARAYILAN ), UTKU ACUN 2
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 179, 187, 572., 573., 574., 907., 908., 913., DR. SADIK AHMET, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEĞİRMENDERE 1, DEĞİRMENDERE 2, DEĞİRMENDERE 3, DEĞİRMENDERE 5
Bakım Çalışması
25.11.2026 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 222, 223, 25, 8, 9, CAMİ, ÇAMLIK, ÇEVRE, KÖPRÜ, UTKU ACUN
Bakım Çalışması
25.11.2026 16:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2405., MEVLANA, MEVLANA 1
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1903., 1904., 1905., 1906., 1907., 1908., 1909., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1923., 1924, 343., 388., 394., 395., 396, 397., 398, 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 413., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421., 423., 424., 425., 426., 427., DÜĞÜNYURDU 17, GÜLTEPE 1, GÜLTEPE 2, GÜLTEPE 3, GÜLTEPE 4, ŞEHİT J. UZM. ÇVŞ. HAKAN ÖLÇEN, ŞEHİT METİN KILDİŞ, ŞHT. P. UZM. ONB. MEHMET SUAY, 1701., 1702., 1703., 1706., 1710., 1714., 1724., 1727., 1728., 1729., 386., 387, 390., BULUTTEPE 1, BULUTTEPE 1., BULUTTEPE 4, BULUTTEPE 5, ŞEHİT P. ÜÇVŞ. HAYRETTİN YALÇIN
KIRIKHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2213, 2219., 2220., 2221., 2222., AVCILAR, ŞEHİT ŞAHİN ELİTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 304, 306, 307, ADNAN MENDERES, ALKAYA, ARSLAN, CINGILOĞLU, ÇIKMAZ, IRMAK, KANAL, MEZARLIK, YATOVA, 402, ALAÇAY, AVCI, BEKLER, ÇALIŞKAN, İSMET AYGÖRMEZ, İSTİKLAL, MERCAN, SOĞUKKANLI
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURATPAŞA 5, HAN 3, MURATPAŞA 1, HAN 2, HAN, HAN 4, KÖPRÜ 1, KÖPRÜ, HAN 1, KARAKOL
KUMLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, ŞHT.HARUN ÖZKAYA, BATUHAN, SARALAR, SANAYİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, İLKBAHAR, ERLER 1., ŞEHİT ALİ ENGÜR, KARADEMİR, ZANZALAK, ŞHT. MEHMET KURŞUN GEÇMEZ, ERLER, ERLER 2., SAÇAR, 32., YAVUZ, YALÇIN, BERAZİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 304, 306, 307, ADNAN MENDERES, ALKAYA, ARSLAN, CINGILOĞLU, ÇIKMAZ, IRMAK, KANAL, MEZARLIK, YATOVA, 402, ALAÇAY, AVCI, BEKLER, ÇALIŞKAN, İSMET AYGÖRMEZ, İSTİKLAL, MERCAN, SOĞUKKANLI
PAYAS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARBEYAZ, MADEN, SEYRAN 1, ŞEHİT YETKİN ERŞAN, TAYFUN, GÜNEŞ, HASAN YILDIRIM, KANAL, MANOLYA, KOZLUDERE
REYHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3909., 3910., 3911., 3912., 3913., 3914., VATAN 10
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN MURSAL ÇİFTLİĞİ, HAMAMCI ÇİFTLİĞİ, KÖTÜHÖYÜK KAÇARLAR ÇFTLİĞİ, M.ADNAN ÇIRAY ÇİFTLİĞİ, OKUL, ÖZMEN, REYHANLI ANTAKYA, SAADETTİN ÇIRAY ÇİFTLİĞİ, SUAT ÇANKAYA ÇİFTLİĞİ, SÜLEYMAN DAL ÇİFTLİĞİ, 1. (YENİ), 2. (YENİ), 3. (YENİ), 4. (YENİ), 5002., 5003., 5004., 5005., 5006., 5008., 5009., CUMHURİYET (YENİ), CUMHURİYET 13, CUMHURİYET 3, NERGİZLİ YOLU GÜNEY KUZEY, ÇAKIL, EMEK, İKİZER, JANDARMA, KİRAZ, SAĞLIK
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.KARANFİL, 2859., 2860., 2861., 2863., 2864., 2866., 2867., 2868., 2872., 2878., 2880., 2881., 2882., 2895., 418., 419., 420., 421., 729, ALİ İSMAİL, DERE, ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, GECE KONDU, GÜL 11, LALE, PAPATYA, REYHAN, YAĞMUR, YAVUZ SULTAN SELİM 10, YAVUZ SULTAN SELİM 2, YILDIRIM BEYAZIT
SAMANDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FAVVAR, LİMAN-, 25., 5843., SAHADA KONTROL EDİLECEK, LİMAN, 4479
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET 9, 5107., 5108., 5109., 5110., 5103., 5101., 5105., 5111., 5113., 5115., 5116., 5123.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYDAR, HASAN EKŞİ, 5271., 5309., 5272., SET YOLU, 5304., 5305., 5307., 5277., 5276., 5308., SAHİL, 5310., 5274.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7000., SAHİL, 5286.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET 6, ATATÜRK 9
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 208, SET YOLU (CEMAL GÜRSEL), 137, 5551., 116, 5557., 140., SAHİL (FEVZİ ÇAKMAK), 207, 22., 150, 134., 5547., 146, 107, 5548., 210, 138, 5549., 5516., 127., 5552., 152, 148, 5546., 5561., SAHİL 2, 129.
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SET YOLU, 5525., 229, 5556., 5524., 202, 233, SAHİL (İNÖNÜ), 5540., 221, 215, 208, 205, 212, 224, SAHİL 2, 5555., 227
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5299., 5292., 5275., 5295., 5296., 7000., 5256., 5290., 5287., 5298., 5288., 5267., HAYDAR, 5265., 5269., 5259., 5293., 5255., 5311., 5257., 5294., 5291., ALİ SİLMEN EKŞİ, 5268., ULUDAĞ, 5309., 5264., 5272., CUMHURİYET 3, 5252., HASAN EKŞİ, 5271., SET YOLU, 5304., 5305., İBRAHİM SERTEL, 5307., 5263., SAHİL 1., 5277., 5254., 5258., CEMİL KAYA, ALİ HALİL, 5276., 5308., 5266., 5286., SAHİL, 5289., 5310., 5260., 5270., 5274., 5251., TÜRBE, 5555., 5516., 5557., 319, 24, 17., 5531., 5552., 227, 347, 129., 379, 375, 358, 365, 342, 349, 315, ORTAOKUL, SET YOLU (FEVZİ ÇAKMAK), 5561., 5554., 327, 381, 335, 301, 354, 224, 369, 332, 127., 5503., 363, 367, 356, 393, 340, 5530., 344, 377, 388, 366, 387, 5505., 5509., 5501., 395, 383, 5502., 373, SAHİL 2, 351
YAYLADAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAMAÇ, HIRBI, BAYIR, KARANFİL 2, LAGUDA, KARANFİL 6, KARANFİL 8, KARANFİL 3, CENİ, YONCA KAYA
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARSLANYAZI, HİSARCIK 6, HİSARCIK 3, HİSARCIK 9, HİSARCIK 5, HİSARCIK 7, HİSARCIK, HİSARCIK 2, HİSARCIK 8, HİSARCIK 14, HİSARCIK 1, HİSARCIK 10, KIŞLAK 6, KIŞLAK 10, KIŞLAK 21, KIŞLAK 16, KIŞLAK 3, İNCİ 1, MEZARLIK 11, KIŞLAK 5, YETİŞKİN 1, KIŞLAK 2, ÇERÇİ, GÜLTEPE, İNCİ, YETİŞKİN, KIŞLAK 8, KIŞLAK 14, YENİ CAMİİ 2, YENİ CAMİİ 3, MEZARLIK 3, CUMHURİYET (KURTULUŞ), YENİ CAMİ, ATATÜRK (KURTULUŞ)-, CUMHURİYET 1, AYLİN KAYA, SÜRÜTME MEVKİ, KIŞLAK 1, KIZILGÖL MEVKİİ, KIŞLAK 1., PINAR 3, CUMHURİYET 2, ÇUHADAR, ŞEHİT RAMAZAN, KARANFİL, MEHMET AKİF, ATATÜRK 14, KIŞLAK 11, KUYUBAŞI, YAVUZ SELİM, COŞKUN, PINAR 4, ATATÜRK 11, YENİ CAMİİ 1
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PINAR 4, KIZILGÖL MEVKİİ, KIŞLAK 1.
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, HEYKELTRAŞ MEHMET AKSOY, HEYKELTRAŞ MEHMET AKSOY 2, YILDIZ
Bakım Çalışması
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ 19, KARAHASANLI 3, ANTAKYA YAYLADAĞ YOLU, MERKEZ 17, ARVEN, PINAR, ESENYURT, MERKEZ, ELEFENK, KOCAOVA, İSKAN EVLER, OVACIK, MERKEZ 2, MERKEZ 6, MERKEZ 7, ELEFENK 1, MERKEZ 4, PINAR 5, MERKEZ 1, OVACIK 1, YUKARIOKÇULAR, YUKARIOKÇULAR 2, YUKARIOKÇULAR 4, YUKARIOKÇULAR 19
Bakım Çalışması
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSRELİK 3, KÖSRELİK 1, KÖSRELİK, KÖSRELİK 2, OLGUNLAR 4, YAKA 4, YAKA 2, OLGUNLAR 3, OLGUNLAR 1, YAKA, OLGUNLAR 2, AĞLICA, OLGUNLAR, SUNGUR 1, SUNGUR 2, SUNGUR 4, SUNGUR, SÜRÜTME, KÖKEN, ŞAKŞAK 5, ŞAKŞAK 14., ŞAKŞAK 6, ŞAKŞAK 4, ŞAKŞAK 7, ŞAKŞAK 2, ŞAKŞAK 1, ÇAKRAK, ŞAKŞAK, ŞAKŞAK 9, YENİCE 14, YENİCE 11, YENİCE 3, YENİCE 2, YENİCE 10, YENİCE 4, YAKA 1, YENİCE 8, HAMAM, YENİCE 6, GÜRLEN, YENİCE 1, YENİCE, YENİCE 12, YENİCE 5, YENİCE 9