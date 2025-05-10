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Gaziantep'te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep&#039;te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
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10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar hava durumu öğrenmek istiyor. Gaziantep bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı merak konusu haline geldi. MGM tarafından paylaşılan verilere göre, Gaziantep'te hava sıcaklığı 31 derece olup yağmur beklenmemektedir.

Gaziantep hava durumu ve sıcaklıkların gün içinde kaç derece olacağı araştırılıyor.

Yaz aylarına doğru vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, 10 Mayıs 2025 Gaziantep hava durumuyla ilgili detaylar...

Gaziantep'te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 1. Resim

GAZİANTEP'TE BUGÜN YAĞMUR VAR MI? 

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, Gaziantep'te bugün yağmur beklenmemektedir.

Gaziantep'te hava sıcaklıkları 31°C'ye kadar çıkmıştır. Özellikle 15:00 - 18:00 saatleri arasında sıcaklıklar artacaktır. 18:00 21:00 saatlerinde sıcaklıklar 25°C'ye düşecek.

21:00 - 24:00 saatlerinde 25°C'ye  22 dereceye doğru gerileceği tahmin edilmektedir.

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Gaziantep'te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 2. Resim

GAZİANTEP'TE YARIN HAVALAR NASIL OLACAK?

Gaziantep'te yarınki hava durumu MGM'nin internet adresi üzerinden paylaşıldı. Buna göre, 12.00 -15.00 saatleri arasında hava sıcaklıkları 31°C olacaktır.

Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecektir. 11 Mayıs Pazar günü de Gaziantep'te yağmur beklenmemektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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