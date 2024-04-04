Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayım işlemi bitti! Seçimi CHP kazandı
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Gaziosmanpaşa'da son durum ne, sorusu hız kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamasına göre Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayımı sona erdi. Peki, Gaziosmanpaşa'da hangi parti kazandı?Gaziosmanpaşa Belediyesi kim oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...
Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Gözler sonuçlara çevrildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayıma ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Gaziosmanpaşa'da son durum ne?
GAZİOSMANPAŞA'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?
Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen oyların yeniden sayım işlemi sonucunda, CHP adayı Hakan Bahçetepe’nin AK Parti adayı H. Tahsin Usta karşısında 848 oy farkla önde olduğu aktarıldı.
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da yine CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı.
GAZİOSMANPAŞA'DA CHP KAZANDI
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu. CHP'nin seçimi kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucunda Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabında şu açıklamada bulundu:
"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa!
Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı!
Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler Tam yol ileri…"
Kaynak: Türkiye Gazetesi