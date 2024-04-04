Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayım işlemi bitti! Seçimi CHP kazandı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 22:30 - Güncelleme:

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Gaziosmanpaşa'da son durum ne, sorusu hız kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamasına göre Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayımı sona erdi. Peki, Gaziosmanpaşa'da hangi parti kazandı?Gaziosmanpaşa Belediyesi kim oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...