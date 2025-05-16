Geçici vergi uzatıldı mı 2025? Geçici vergi ödeme tarihleri 2025

Geçici vergi uzatıldı mı ve 1. dönem geçici vergi ne zaman sorusu merak edilip araştırılıyor. 1.dönem geçici vergi, ticari kazanç elde edenler, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıl sonuna kadar ödeyecekleri vergilere mahsuben yıl içinde ödedikleri vergi anlamına gelmektedir.

Geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. günü akşamına kadar verilir. Aynı tarihe kadar vergi ödemesi devam eder.

2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman uzatıldı mı? sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte, geçici vergi ödeme tarihi hakkında tüm detaylar...

2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN?

2025 yılı 1. dönem geçici vergi (Ocak-Şubat-Mart 2025 dönemi) beyannamesi verme ve ödeme süresi 17 Mayıs 2025 Cumartesi günüdür. Bu tarihe kadar beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi zorunludur.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Geçici vergi, gelir ya da kurumlar vergisinin yıl içinde üç aylık dönemlerde peşin alarak ödenmesini sağlayan bir sistemdir.

Geçici vergi mükellefleri; gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri (basit usul hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleridir.

Adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler doğrudan geçici vergi mükellefi sayılmaz; ancak bu yapılardaki ortaklıkların elde ettiği şahsi kazançlar geçici vergiye tabi olabilir.