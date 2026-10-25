GEDİZ elektrik kesintisi 25 Ekim 2026 Pazar günü İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Bergama, Foça, Kemalpaşa, Menderes ve Gaziemir ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanıyor. Günlük planlarını kesinti programına göre düzenlemek isteyen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenen sokakları araştırıyor.

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GEDİZ elektrik kesintisi 25 Ekim listesi, İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen planlı şebeke çalışmaları nedeniyle araştırılıyor. Bergama, Foça, Kemalpaşa, Menderes ve Gaziemir'de belirli mahalle ve sokaklarda elektrik hizmetine geçici olarak ara veriliyor. GDZ Elektrik tarafından duyurulan çalışma programının ardından vatandaşlar, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerine odaklandı. İşte 25 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi yaşanan bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler...

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847882

Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

Planlandı

25.10.2026

13:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847891

Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu)

GEDİZ elektrik kesintisi 25 Ekim (Bergama, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Gaziemir)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.10.2026

09:00 - 17:00

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848512

Fatih (Anafartalar Cd., Atılgan Sk., Bahadır Sk., Barışçı Sk., Çağlar Sk., Çağlayan Sk., Demet Sk., Dicle Sk., Doğa Sk., Doruk Sk., Fırat Sk., Fırtına Sk., Hilmi Sk., Ilgın Sk., Işık Sk., Kandemir Cd., Karaca Sk., Kartal Sk., Kiraz Sk., Kızılırmak Sk., Kuşlu Sk., Melis Sk., Nur Sk., Ok Sk., Oruç Reis Cd., Papağan Sk., Parıltı Sk., Rüzgar Sk., Sakarya Sk., Toprak Sk., Uslu Sk., Venüs Sk., Yabangülü Sk., Yardım Sk., Yeşilırmak Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Ali Stair Cd., Berik Sk., Çağrı Sk., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Değirmentepe Mevkii Kümesi Küme Evleri, Demir Sk., Doğan Çingil Sk., Ebru Sk., Efsane Sk., Filiz Sk., Gonca Sk., Gönül Sk., Hilal Sk., İnönü Sk., İzmir Cd., Kavaklı Sk., Kırlangıç Sk., Kırlar Sk., Köknar Sk., Lodos Sk., Mimoza Sk., Nilüfer Sk., Oruç Reis Cd., Osman Gazi Cd., Pamuk Sk., Pembe Sk., Pesen Sk., Portakal Sk., Sardunya Sk., Şelale Sk., Sıcakdere Cd., Soğuksu Sk., Susam Sk., Tabar Sk., Tomurcuk Sk., Uslu Sk., Yasemin Sk., Yeşil Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yonca Sk., Yüzon Bıçak Sk., Zeytin Dalı Sk., Zümrüt Sk.), İsmetpaşa, Mustafa Kemal Atatürk (Acar Sk., Açık Sk., Arman Sk., Aslı Sk., Asya Sk., Ataman Cd., Ateş Sk., Atik Sk., Aziz Nesin Cd., Banka Sk., Başak Sk., Başaran Sk., Batıkan Sk., Bayrak Sk., Bedel Sk., Boşluk Sk., Burçak Sk., Çağdaş Sk., Çavuş Sk., Çelebi Sk., Ceren Sk., Cevher Sk., Ceyhan Sk., Cilalı Sk., Çim Sk., Dar Sk., Defne Sk., Dönmez Sk., Dostluk Sk., Dürüst Sk., Eda Sk., Eğlence Sk., Ekin Sk., Erdem Sk., Festival Cd., Foça Şehitleri Cd., Gece Sk., Gezgin Sk., Göçebe Sk., Gökay Sk., Güçlü Sk., Güler Sk., Gülse Sk., Güncel Sk., Gündoğdu Cd., Güven Sk., Güvercin Sk., Hedef Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Işıl Sk., İzmir Cd., Kale Sk., Karakaya Sk., Kemal Çınar Cd., Lozan Cd., Maliyeciler Cd., Mehmetçik Cd., Melek Sk., Meşe Sk., Millet Cd., Mor Sk., Müge Sk., Nazım Hikmet Cd., Öksüz Cd., Oruç Reis Cd., Parlak Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Rıhtım Sk., Sabır Sk., Sadullah Sever Cd., Şafak Cd., Sancak Sk., Sayısal Sk., Seçil Sk., Sempati Sk., Serter Sk., Sivri Sk., Sıla Sk., Sohbet Sk., Solmaz Sk., Sultan Sk., Sumru Sk., Tempo Sk., Turgut Özal Cd., Uğur Mumcu Cd., Uzay Sk., Yağmur Sk., Yavuzhan Cd., Yosun Sk., Zaman Sk., Zeki Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 25 Ekim (Bergama, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Gaziemir)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847881

Ören 75. Yıl Cumhuriyet (30 Ağustos Sk., 30.Ağu, Acaroğlu Sk., Atıcı Sk., Bahçeciler Sk., Çetin Sk., Ceylan Sk., Dağlı Sk., Dilber Sk., Dumlupınar Cd., Gelincik Sk., Hacı Davut Sk., Işık Çıkmaz Sk., Kamelya Sk., Kiraz Sk., Mercanağacı Sk., Mimar Sinan Sk., Mor Menekşe Sk., Naim Oku Cd., Nergis Sk., Ören İzmir Cd., Sarı Zambak Sk., Sinan Sk., Sümbül Sk., Yaka Sk., Yakaküme, Yonca Sk.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Devam Ediyor

25.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3849217

Gölcükler (7709. Sk.), Kısık (7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7703. Sk., 7704. Sk., 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7709. Sk., 7709/1. Sk., 7709/10. Sk., 7709/12. Sk., 7709/13. Sk., 7709/2. Sk., 7709/3. Sk., 7709/4. Sk., 7709/5. Sk., 7709/6. Sk., 7709/7. Sk., 7709/8. Sk., 7709/9. Sk., 7710. Sk., 7710/1. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7714. Sk., 7715. Sk., İzmir Aydın Cd.)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849217

Dokuz Eylül (7709. Sk.)

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