4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Tuğba, Yeşim, Öykü ve Cemile, çeyrek altını kazanmak ve haftalık sıralamada avantaj elde etmek için mücadele etti. Haftanın üçüncü gününde çeyrek altının sahibi açıklanırken yarışmacıların haftalık puan mücadelesi de devam ediyor.

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Kasım Çarşamba günü puanlama tamamlandı. Haftanın ilk gününde Tuğba, ikinci gününde ise Yeşim çeyrek altını kazanmıştı. Çarşamba günü yapılan değerlendirmelerin ardından yeni bir birinci belirlenirken cuma günü verilecek 10 altın bilezik için rekabet devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını Tuğba kazandı. Haftanın üçüncü gününde Yeşim, Öykü ve Cemile ile yarışan Tuğba, hazırladığı yemekle günün birincisi oldu. Böylece haftanın ilk üç gününde dağıtılan çeyrek altınların ikisini kazanmayı başardı.

Tuğba, 2 Kasım Pazartesi günü de 17 puanla günün birincisi olmuştu. 3 Kasım Salı günü ise Yeşim, 19 puan toplayarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Çarşamba günü yeniden birinciliği elde eden Tuğba, haftalık ödül mücadelesinde önemli bir avantaj sağladı.

4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu açıklandı

4 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

4 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi Tuğba oldu. Kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanırken diğer gelinlerin aldığı puanlar da haftalık sıralamayı etkiledi.

4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 18

Cemil: 16

Öykül: 16

Yeşim: 10

Önceki günlerin puan durumu:

3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 19

Tuğba: 18

Öykü: 14

Cemile: 8

2 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 17 puan

Öykü: 15 puan

Cemile: 13 puan

Yeşim: 12 puan

3 GÜNLÜK TOPLAM PUAN DURUMU

Tuğba: 53

Öykü: 45

Yeşim: 41

Cemile: 37

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