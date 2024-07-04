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Gelinim Mutfakta puan durumu: 4 Temmuz'da günün birincisi 17 puanla Damla oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta puan durumu: 4 Temmuz&#039;da günün birincisi 17 puanla Damla oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler yeni bir tarifi yaparak en yüksek puanı almaya çalıştı. Nursel Ergin'in sunuculuğuna yapılan programda her gün bir gelin çeyrek altının sahibi olurken kayınvalideler tabakları puanlıyor. Bugün kim kazandı, birinci kim araştırılıyor.

Bugün ekranlara gelen bölümde gelinler Yeşil Mantı yaptı. En güzel ve tarife uygun tabağı yapan gelin ise en yüksek puanı alarak 4 Temmuz gününün kazananı oldu. Yeşil Mantı tarifinin paylaşıldığı programda puan durumu da gündemde yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

4 Temmuz günü yayınlanan bölümde en fazla puanı Damla alırken, Kıymet ikinci, Zeynep 3. ve Başak sonuncu olarak günü tamamladı.

BUGÜNÜN PUAN DURUMU

Nursel Ergin'in sunuculuğunda olan yarışmada 4 Temmuz'da Damla 17, Kıymet 16, Zeynep 8 ve Başak 5 puan aldı.

3 Temmuz günü ise Kıymet 17, Damla 11, Başak 6 ve Zeynep 3 puan aldı.

Gelinim Mutfakta puan durumu: 4 Temmuz'da günün birincisi 17 puanla Damla oldu - 1. Resim

Bugün yayınlanan bölümde gelinler, yeşil mantı yaptı. Ergin'in paylaştığı tarif ise şöyle oldu:

Hamur için Çeyrek demet ıspanak, 1 adet yumurta, 3 buçuk su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı soğuk su.

İç harç için 200 gram dana kıyma, 1 bağ ıspanak, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı karabiber.

Gelinim Mutfakta puan durumu: 4 Temmuz'da günün birincisi 17 puanla Damla oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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